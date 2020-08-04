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Görme engelli eşini çocuklarının gözü önünde bayıltana kadar dövdü

Bingöl’ün Karlıova'dan vicdanları sızlatan bir görüntü geldi. Görme engelli eşini bayıltana kadar döven şahıs çocukları tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Şiddeti engellemeye ve görüntülemeye çalışan çocuklar da babaları tarafından darp edildi.

Evren DEMİRDAŞ
13:28 -
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Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan Köyü'nde yaşayan görme engelli bir kadın eşi tarafından bayılana kadar şiddete maruz kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülere tepki yağdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Annelerinin bayılması üzerine şiddeti engellemeye ve görüntülemeye çalışan çocuklar da babaları tarafından darp edildi. Bingöl Sür Manşet gazetesinde yer alan habere göre; çocukların görüntüleri yerel gazeteye ulaştırması üzerine olayın aktarıldığı jandarma, şiddet uygulayan saldırganı gözaltına aldı. Görüntülerde çocukların “Ne yaptın baba” ve “Yapma” şeklinde feryat ettiği ve “anne” diyerek ağladığı görülüyor.

anne baba Bingöl Darp Kadın
Son güncelleme: 14:09 04.08.2020
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