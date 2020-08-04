Görme engelli eşini çocuklarının gözü önünde bayıltana kadar dövdü

Bingöl'ün Karlıova ilçesine bağlı Gameşan Köyü'nde yaşayan görme engelli bir kadın eşi tarafından bayılana kadar şiddete maruz kaldı. Sosyal medyaya düşen görüntülere tepki yağdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

Annelerinin bayılması üzerine şiddeti engellemeye ve görüntülemeye çalışan çocuklar da babaları tarafından darp edildi. Bingöl Sür Manşet gazetesinde yer alan habere göre; çocukların görüntüleri yerel gazeteye ulaştırması üzerine olayın aktarıldığı jandarma, şiddet uygulayan saldırganı gözaltına aldı. Görüntülerde çocukların “Ne yaptın baba” ve “Yapma” şeklinde feryat ettiği ve “anne” diyerek ağladığı görülüyor.