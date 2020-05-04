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Grevdeki işçilerin iş akdi, ‘Ahlak kuralına uymadıkları’ gerekçesiyle feshedilmiş!

CHP Milletvekili Mahmut Tanal, Cengiz İnşaat’ın, corona günlerinde iş yüklerinin ağırlaştırılmamasını isteyen Mardin’deki demiryolu işçilerini, “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle fesih” anlamına gelen 29 numaralı kodla işten attığını ifade etti. Tanal, işten çıkarmayı 3 ay süreyle yasaklayan düzenlemenin TBMM'de görüşüldüğü 15 Nisan'da jandarma eşliğinde şantiyeden çıkarılan 100'den fazla işçinin işine son verdiğini dile getirdi.

Evren DEMİRDAŞ
15:54 -
Haberler Gündem
Grevdeki işçilerin iş akdi, ‘Ahlak kuralına uymadıkları’ gerekçesiyle feshedilmiş!

İş insanı Mehmet Cengiz'in yönetim kurulu başkanı olduğu Cengiz Holding bünyesindeki Cengiz İnşaat'ın, 15 Nisan'da işlerine son verdiği demiryolu işçilerinin işten çıkışlarını SGK'ya “Ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller nedeniyle işten çıkarma” anlamına gelen 29 numaralı kodla bildirdiği ortaya çıktı.

CHP'Lİ TANAL BELGEYİ PAYLAŞTI

Cengiz İnşaat mağduru işçilerden birinin “SGK İşten Ayrılış Bilidrgesi”ni Twitter hesabından paylaşan CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, bildirgede sigortalının işten ayrılış nedeni olarak 29 numaralı kodun yazıldığına dikkat çekti.

“İŞ YÜKLERİNİN AĞIRLAŞMASINA İTİRAZ ETMEK Mİ AHLAKSIZLIK OLUYOR!”

CHP'li Tanal, konuya ilikin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

* Cengiz İnşaat tarafından 15 Nisan’da işten çıkarılan Diyarbakır-Mazıdağı demiryolu hattı işçileri, SGK'ya bildirilen işten ayrılış bildirgelerinde, 29 kodu (İşçinin ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranışı nedeni ile fesih) yazmasının şokunu yaşıyor.

* Cengiz İnşaat mağduru işçiler, 29 kodu yüzünden işsizlik maaşından da faydalanamıyor. İŞKUR başvurularını reddediyor. Çaresizler.

* Gece gündüz çalıştılar, karşılığı 29 kodu oldu! Hak talebi, korona günlerinde iş yüklerinin ağırlaşmasına itiraz etmek mi ahlaksızlık oluyor?

* Yeni iş başvurularında da 29 kodu emekçilerin karşısına engel olarak çıkacak. İşçilerin 29 koduyla işten atılmayı hak edecek herhangi bir yanlışları olmadı. Eve ekmek götürme derdindeydiler.

* Cengiz İnşaat'ın 29 koduyla işten çıkardığı emekçilerin ahlak dışı herhangi bir davranışları olmadı. Çalmadılar, kimsenin namusuna göz dikmediler. Tek suçları, grev haklarını kullanmaları.

YASAĞIN GÖRÜŞÜLDÜĞÜ GECE İŞLERİNE SON VERİLDİ

Diyarbakır-Mardin Mazıdağı Demiryolu Hattı yapım işini üstlenen Cengiz İnşaat'ın Mazıdağı'ndaki şantiyesinde işçiler, corona virüsü günlerinde iş yüklerinin ağırlaştığını, çalışma saatlerinin uzatıldığını, uzun süredir bekledikleri zammın maaşlarına yansıtılmadığını gerekçe göstererek 14 Nisan akşamı itibariyle grev başlatmıştı.

Tanal, şirket yönetiminin 15 Nisan gecesi, işten çıkarmayı 3 ay süreyle yasaklayan düzenlemenin TBMM Genel Kurulu'nda görüşüldüğü esnada 100'den fazla işçiyi jandarma eşliğinde şantiyeden çıkarıp işlerine son verdiğini belirtti.

29 KODU NEDİR?
SGK işten çıkış bildirimi kodlarından 29 nolu kodun karşılığı İş Kanunu 25/2 bendidir. Yani ‘ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller' nedeniyle işten çıkarılmaktır. 29 numaralı kodla işten çıkarılan bir çalışana herhangi bir tazminat ödenmeyeceği gibi kişinin işsizlik ödeneğinden de yararlanması mümkün değildir. Sigortada işverene tek taraflı fesih hakkı veren bu kod, çalışanın sigorta geçmişine not olarak düşülüyor. Böylece çalışan başvuru yaptığı her firmaya bu kodu da sigorta geçmişinde taşıyor.
CHP Corona Diyarbakır istanbul korona Mahmut Tanal Mardin SGK sigorta TBMM Twitter
Son güncelleme: 16:24 04.05.2020
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