Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

‘Gül ve Düşün’ kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı

'Gül ve Düşün’ isimli çocuk kitabındaki müstehcen ifadeler nedeniyle Didim Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hakkında soruşturma başlatılan ve evinde gözaltına alınan Musa Dinç tutuklandı. Dinç'in 'Çocuk, hayvan, ölmüş insan bedeniyle ilgili üretilen müstehcen yayınları yayınlamak'tan suçlu bulunduğu belirtildi.

20:20 -
Haberler Gündem
‘Gül ve Düşün’ kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, içindeki tecavüz ifadelerinin yer aldığı kitabın satışının durdurulduğu ve nüshalarının da imha edildiği açıklandı.

Kitabı basan Arı Sanat Yayınevi, “Bahsi geçen kitap yazarının editörlüğünde çıkan bir yayın olup 2019'da bu konu üzerine satışa ve dağıtılma kapatılmıştı. Yayın çizgimiz dışında bir yayın olup hataen çıkmış ve sonrasında da satışa kapatılmıştır” açıklamasını yaparak özür diledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından çocuk kitabının yazarı Musa Dinç de özür diledi. Dinç açıklamasında kitabın satış dışı tutulduğunu ve hem kendi hem de yayınevinin elindeki nüshaların da imha edildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı kitabın bakanlık onaylı olmadığını duyurmuştu.

TUTUKLANDI

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve evinde gözaltına alınan yazar Musa Dinç’in tutuklandığı belirtildi.

İLGİLİ HABERÇocuk kitabında tepki çeken ifadeler! MEB açıklama yaptıÇocuk kitabında tepki çeken ifadeler! MEB açıklama yaptı İLGİLİ HABERFerhan Şensoy'un Elveda SSK kitabındaki bir bölüm sosyal medyanın gündemindeFerhan Şensoy'un Elveda SSK kitabındaki bir bölüm sosyal medyanın gündeminde
Son güncelleme: 20:26 28.08.2020
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more