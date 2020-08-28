‘Gül ve Düşün’ kitabının yazarı Musa Dinç tutuklandı

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, içindeki tecavüz ifadelerinin yer aldığı kitabın satışının durdurulduğu ve nüshalarının da imha edildiği açıklandı.

Kitabı basan Arı Sanat Yayınevi, “Bahsi geçen kitap yazarının editörlüğünde çıkan bir yayın olup 2019'da bu konu üzerine satışa ve dağıtılma kapatılmıştı. Yayın çizgimiz dışında bir yayın olup hataen çıkmış ve sonrasında da satışa kapatılmıştır” açıklamasını yaparak özür diledi.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN ÖZÜR DİLEDİ

Sosyal medyada tepkilerin artmasının ardından çocuk kitabının yazarı Musa Dinç de özür diledi. Dinç açıklamasında kitabın satış dışı tutulduğunu ve hem kendi hem de yayınevinin elindeki nüshaların da imha edildiğini belirtti. Milli Eğitim Bakanlığı kitabın bakanlık onaylı olmadığını duyurmuştu.

TUTUKLANDI

Didim Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında soruşturma başlatılan ve evinde gözaltına alınan yazar Musa Dinç’in tutuklandığı belirtildi.

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