“Günde iki ihale yapılmış, 118’ini yabancı şirket almış”

TBMM Genel Kurulu'nda konuşan CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın maden işletmeciliği için yapılan ihale ile verilen ruhsat sayısıyla ilgili soru önergesine gelen cevabı değerlendirdi.

“İHALENİN 118’İ YABANCI ŞİRKETE”

Bakanlığın 2019 yılının Temmuz ayından 2020 yılının ortasına kadar 546 ihale yaptığını toplamda 264 adet ruhsat verdiğine dikkat çeken CHP Milletvekili Erkan Aydın, “AKP hükümeti günde yaklaşık 2 tane ihale yapmış. Ne için? Doğayı, yeşili talan edip maden şirketlerine peşkeş çekmek için. Bu şirketlerin 118 tanesi de yabancı şirketler.

Hani ‘yerli milli' diyordunuz ya 118 tane elin oğlu gelmiş buraları talan edip yerin altını, üstünü mahvetmiş. Bunun 13 ihalesi de Bursa'da ve bunların da 7 tanesi Uludağ'ın eteklerinde. Bursa’da Yenişehir ilçesinin Kirazlıyayla köyünde madenin orada yapılmaması için köylüler bir buçuk yıldır direniyorlar, ‘Buraya bunu yapmayın; atamızdan, dedemizden gelen toprakları mahvetmeyin' diyorlar. Ancak AKP iktidarı Lübnanlı şirkete bir söz vermiş, şirket de mahkeme kararlarına rağmen orayı talan etmeye devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“ULUDAĞ'IN ETEKLERİNDE AĞAÇLAR KATLEDİLİYOR”

Uludağ’ın eteklerindeki köylerde düz kesim yapıldığına, ağaçların katledildiğine dikkat çeken Erkan Aydın, 9 köy muhtarının geçen hafta kendisi arayarak ‘İçimiz yanıyor. Bu ağaçları, yeşili yok etmeyin daha sonra bunun sıkıntısını hep birlikte yaşayacağız' diye dert yandıklarını söyledi.

“YEŞİLİ YOK EDERSENİZ O YAĞMUR NASIL YAĞACAK”

“Bakın, kuraklık var; yağmur duasına çıkıyorsunuz yağmur yağsın diye ama ağacı keserseniz, yeşili yok ederseniz o yağmur nasıl yağacak” diyen Aydın, “Eğer bunu bu şekilde yapmaya devam ederseniz içecek su, yiyecek ekmek, yaşayacak bir alan bulamayacağız. Bir Kızılderili ata sözü derki; ‘Beyaz insan paranın yenmeyen bir şey olduğunu akacak bir ırmak, altında serinlenecek bir orman ve yiyecek bir balık olmadığında anlayacak bütün bunlar yaşanmadan bu talanı durdurun” ifadelerini kullandı.