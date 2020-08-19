Gurbetçinin PCR testi isyanı: Edirne’de mahsur kaldım

Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden Türkiye'ye yaz tatilini geçirme amacıyla gelen gurbetçilerin, geri dönüş yolculuğu devam ediyor.

Türkiye'deki memleketlerinden Edirne'ye gelen gurbetçiler, Kapıkule Sınır Kapısı'nda corona virüsü salgınına karşı PCR testi yaptırırken; test ücreti, test sonucu alma, barınma ve yeme içme gibi problemlerle karşı karşıya kalıyor.

GURBETÇİLER ŞİKÂYETÇİ

Almanya'dan Yozgat'a yaz tatilini geçirmek için gelen Mehmet Demircan (56), Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 12.00'de eşi Birsen Demircan ile birlikte yaptırdığı PCR testinin ardından yaşadığı sorunları anlattı.

Demircan, İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından PCR testi yapıldığı belirtirken; 24 saat geçmesine rağmen test sonucunun açıklanmaması nedeniyle Edirne'de mahsur kaldıklarını söyledi. Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı'ndaki laboratuvara PCR testinin gönderilmesine rağmen test sonucunun e-nabız uygulamasında bulunmadığını açıklayan Demircan, çok sayıda gurbetçinin benzer sorunlardan şikâyetçi olduğunu söyledi.

“EDİRNE'DE 24 SAATTİR BEKLİYORUM”

Demircan, Edirne'de yerleştiği bir otelde 24 saattir PCR test sonucunun açıklanmasını beklediğini belirtirek şunları söyledi:

* İnsan haklarına bir güven olması lazım. Ben insansam, insan gibi değerlendirilmem lazım. Kim bu corona virüsü testini istedi bilmiyorum. Güzel bir uygulama ama zamanında yapılması lazım.

* 24 saattir Edirne'de test sonucumun açıklanmasını bekliyorum. Benim gibi bu sorunu yaşayan gurbetçi aileler de var. Eşimle birlikte Kapıkule Sınır Kapısı'nda corona virüsü testimizi yaptırdık.

* Testin sonucu çıksa bile Bulgaristan, Sırbistan, Avusturya gibi diğer ülkelerde de herhangi birinden bu virüsü kapma ihtimalim var. Türkiye neden böyle bir test yapıyor?

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLE BAKAN KOCA'YA SESLENDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya seslenen Demircan; sözlerini şöyle sürdürdü:

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, test sonuçlarının daha hızlı çıkması için niye bir şey yapmıyor? Eğer bir corona virüsü testi 48 saatte sonuçlanıyorsa Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı istatistikler doğru değildir.

* Demek ki bize 2 gün önceki verileri söylüyor. Biz sonuçlarımızın bir an önce sonlandırılmasını istiyoruz. Ben Yozgat'tan yola çıkıp Edirne'ye geldim. 48 saat boyunca Edirne'de bekleyemem.

“PSİKOLOJİK OLARAK HASTA EDİYORLAR”

İnsan sağlığı önemli olduğunu vurgulayan Demircan, test sonuçlarının çıkmasının uzun süre almaması gerektiğini söyledi. Demircan konuşmasında şunları dile getirdi

* Corona virüsü testini, Kapıkule Sınır Kapısı'nda dün 12.00'de yaptırdım. Sonuçların 24 ile 36 saat arasında çıkacağını söylediler. Biz de bu duruma itiraz ettik. Fakat oradaki görevliler de devlet memuru.

* Aslında bu sorunu çözecek olan Edirne Valiliği'dir. Eğer beni Edirne'de tutmak istiyorsa barınma sorunumuzu çözmeli. Sonuçlarımı öğrenmek için zaman zaman e-nabız uygulamasına giriyorum ama herhangi bir sonuç çıkmadı.

* Eşimle birlikte 24 saattir bekliyoruz ama bizden daha kötü durumda olan aileler de var. 48 saattir bekleyen aileler gördüm ve bu insanlar iş yerleri ile problem yaşayacaklar.

* Bir taraftan test sonuçlarını öğrenerek insanlara hizmet etmek istiyorlar, diğer taraftan insanları 48 saat mahkûm ederek psikolojik olarak hasta etmiş oluyorlar.

“TEST İÇİN 500 TL ÖDEDİM”

Türkiye'den ayrılan gurbetçilerin yanlarında az miktarda para bulunduğunu belirten Demircan sözlerini şöyle sürdürdü:

* Testin maliyeti daha önce 110 TL idi. Dün bizden 250 TL istediler. Eşimle birlikte yaptırdığım için toplamda 500 TL ücret ödedim. Aslında para da önemli değil ama insan sağlığıyla ilgili her şeyin bedava olması lazım.

* Birileri para vermemek amacıyla kaçak yollardan gitmeye çalışırsa virüsü daha fazla yaymış oluruz. Sadece teste 500 TL ödemekle de kalmıyoruz. Geceliği 300 TL otel ücreti veriyoruz.

* Ayrıca yeme içme masraflarımız da var. Memleketimizden Almanya'ya götüreceğimiz hediyelikler de bozulacak. Bu testi Türkiye neden yapıyor? Bırakın Almanya test yapsın.

* Bizden önce Almanya'ya dönen oğullarımdan öğrendiğime göre zaten Almanya sınırında giriş yapanlar muayene ediliyor. Sonuçta Türkiye'den aldığım test sonucundan sonra Bulgaristan'da temas ettiğim bir kişi yüzünden corona virüsü bulaşabilir.