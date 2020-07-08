Gürer: Yabancılar, Anadolu’daki verimli toprakları kapatıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, merkeze bağlı Konaklı beldesinde Hazine’ye ait tarım arazilerinin kiralanmasıyla ilgili ihaleye, yıllardır ekip biçen çiftçilerin yerine il dışından gelen büyük firmaların katılmasıyla baş gösteren sorunu, TBMM gündemine taşındı.

Bu olumsuz tablonun, Niğdeli çiftçileri kendi topraklarında amele olmaya zorladığını belirten Gürer, “Çiftçilerin haklı talebi yıllardır ektikleri Hazine arazilerinin kendilerine kiralanmasıdır. Çiftçi topraklarını hazineden kiralayarak ekmek üretmek için haklı olarak öncelik beklemektedir” dedi.

ÇİFTÇİLERİN PROTESTOSU İHALEYİ İPTAL ETTİRDİ

Dün Niğde’nin Konaklı beldesinde, 16 bin dekar tarım arazisinin kiralama ihalesine, başka illerden gelen büyük firmaların katılmasına çiftçiler tepki göstermişti. Niğde Defterdarlığı önünde toplanan çiftçilerin protestosu üzerine ihale iptal edildi.