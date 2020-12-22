Ha yıkıldı ha yıkılacak, ölümün çatısı altında

12 Aralık 2020 günü sağanak yağış İzmir'i vurmuş, su baskınları ve heyelanlar nedeniyle kentin birçok yerinde hasarlar oluşmuş, sel sularına kapılan iki kişi yaşamını yitirmişti. Felaketten Çiğli'nin Güzeltepe ve Şirintepe mahalleleri de olumsuz etkilenmişti. Bu mahallelerde toprak kayması sonucu 33 ev hasar görerek oturulamaz duruma gelirken, yüzlerce vatandaş evsiz kaldı. Birçoğu başka çareleri olmadığı için hasarlı evlerinde ikamet etmeyi sürdürüyor.

ÖLÜMLE BURUN BURUNA YAŞIYORLAR

CHP İzmir Milletvekili Atila Sertel, incelemelerde bulunup vatandaşlarla görüştükten sonra yaptığı açıklamada, “Kimi ev tamamen kullanılamaz halde, kimisinin de temeli oyulmuş ve her an çökeceği izlenimi var. Şiddetli bir yağmurda veya küçük çaplı bir depremde bu evlerin ayakta durması zor. İnsanlar gidecek yerleri olmadığı için canlarını hiçe sayarak mecburen oturuyorlar. Burada ölümle burun buruna yaşıyorlar. Hepsi tedirgin ve korku içinde. Kendilerine uzanacak eli bekliyorlar. Bölgeye bir heyet gönderilirse mahalle sakinlerinin isyanına hak vereceklerdir” dedi.

MERKEZİ VE YEREL İKTİDARLARA ÇAĞRI YAPTI

Hem AKP'li merkezi hükümete, hem de CHP'li yerel yönetimlere seslenen Sertel, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Çiğli Belediyesi derhal müdahale etmeli, bu evlerde yaşayan 200'den fazla vatandaşımızın canlarına zarar gelmeden evlerini boşaltmalarına öncülük etmelidir. Aksi takdirde ilk yağmurda bu evler tamamen yıkılabilir ve can kayıpları olur” diye konuştu.

İHMALİN KURBANLARI OLMADAN ADIM ATILMALI

Çözüm önerisini de dile getiren Sertel, “Bu vatandaşlarımızın depremde zarar görenler gibi geçici barınma yerlerine taşınmaları sağlanmalı. Zeminden dolayı aynı yerde ev yapmak mümkün olmayabilir, o nedenle başka bir bölgede yapılacak kentsel dönüşüm uygulamalarından yararlanmaları sağlanmalıdır. 200'den fazla vatandaşın yaşadığı 33 haneden söz ediyoruz. İhmalin kurbanları olmadan bir an önce gerekli adımlar atılmalıdır” dedi.