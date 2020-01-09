HAARP projesi nedir? HAARP projesi deprem yaratır mı?

İran’da nükleer santralin bulunduğu Buşehr eyaletinde meydana gelen 4,7 şiddetindeki deprem sonrası HAARP projesi merak konusu oldu. ABD tarafından henüz bu konuda resmi bir açıklama yapılmasa da HAARP Projesi gündeme oturdu. İşte HAARP Projesi hakkında detaylar…

HAARP PROJESİ NEDİR?

HAARP, Türkçe karşılığı olarak “Yüksek Frekanslı Etkin Güneşsel Araştırma Program”ı olarak çevrilen, Amerika Birleşik Devletleri’nin Alaska eyaletinde bulunan bilimsel bir projedir.

Radyo elektronik vericisi kısa adıyla “HAARP” araştırma istasyonu, 1997 yılında devreye girdi. Sırp bilimadamı Nikola Tesla’nın teorilerinin hayata geçirildiği istasyon 3.5 megavat gücünde ve 10 MgHz boyundaki dalgaları iyonesfere gönderiyor.

Belirli bir alan üzerinde güneşten bin misli daha kuvvetli enerji gönderebilme özelliği taşıyor. Uzmanlara göre, bu yapay ışınların yeryüzünden 600 km. yüksekte yansıtılarak dünyanın herhangi bir bölgesine yönlendirilmesi durumunda HAARP, bölgede mikrodalga fırın etkisi yaratıyor.

HAARP PROJESİ DEPREM YARATIR MI?

HAARP, iyonosferin özelliklerini ve davranışlarını araştırmak için Alaska Üniversitesi ile ortak yürütülen bir proje sonucunda kurulmuştur. Günümüzde Pentagon tarafından kontrol edilmekte ve ABD ordusunun hizmetindedir.

Projenin kurulu olduğu Alaska’da iddialara göre 180 adet dev anten bulunmaktadır. Bu antenler ile üretilen manyetik dalgalar, yetkililerin yaptığı açıklamalara göre; “gelebilecek füzeleri havadayken imha etme, toprağın altında incelemeler yapma, denizaltı gemileriyle haberleşmeyi kolaylaştırma ve atmosferin durumuna müdahale etme” gibi işlevler yapmaktadır.

HAARP projesi, ilk olarak Sırp asıllı ABD’li bilim adamı Nikola Tesla tarafından başlangıç düzeyinde oluşturulmuştur. Tesla, atmosfere düşük düzeyde manyetik dalgalar gönderilerek güçlü bir enerji oluşturulduğunu keşfetmiştir.

HAARP’ın kurulu olduğu bölgeye herhangi bir uçağın yaklaşması yasaktır. Elektromanyetik dalgalar üzerine çalışmalar yapılan bölge uçaklar için yüksek derecede tehlikeli. Herhangi bir uçağın yaklaşması durumunda kurulu olan antenler faaliyetlerini otomatik olarak durdurmaktadır.

Komplo teorilerine göre HAARP projesi, yapay depremler oluşturmak, belirli bir bölgede haberleşmeyi kesmek, elektronik cihazların çalışmasını durdurmak, olabilecek büyük şiddetli bir depremi küçük parçalara bölerek önlemek ve iklim koşullarına müdahale etmek gibi işlemler için de kullanılmaktadır.