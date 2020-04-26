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Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır hakkında yeni karar

Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının kilit ismi olan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ukrayna'dan bizzat iadesini istediği eski Özel Kuvvetler personeli Nuri Gökhan Bozkır’ın ev hapsi kararının kaldırıldığı öğrenildi.

Sozcu.com.tr
09:54 -
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Hablemitoğlu suikastının faili Nuri Gökhan Bozkır hakkında yeni karar

FETÖ hakkında ilk kitabı yazan ve 2002'de evinin önünde uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının faili olduğu gerekçesiyle hakkında kırmızı bülten çıkarılan Nuri Gökhan Bozkır, Temmuz 2019'da Ukrayna'da yakalanmıştı.

Yetkili mahkeme, eski Özel Kuvvetler personeli Bozkır hakkında geçici tedbir uygulayarak ev hapsi kararı vermişti.

(FOTO: DHA)

İADESİNİ ERDOĞAN BİZZAT İSTEDİ

Bu karar daha sonra, gece 23.00 ile sabah 06.00 arasında evde olmak şeklinde hafifletilmişti. Bu süreçte Ukrayna ziyaret düzenleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bozkır'ın iadesini bizzat talep etmişti.

Ukrayna yasalarına göre, bir şüpheli hakkında verilebilen ev hapsi kararının en fazla 6 ay sürebilecek olması nedeniyle, mahkeme ev hapsi kararını son kez 18 Nisan tarihine kadar uzatmıştı. (FOTO: DHA)

SAKIK’I GETİREN EKİPTEYDİ

Cumhuriyet gazetesinden Alican Uludağ’ın haberine göre Bozkır'ın ev hapsi kararı kaldırıldı. 1998’de Şemdin Sakık'ı Kuzey Irak'ta yakalayıp Türkiye'ye getiren TİM’in üyelerinden olduğu ileri sürülen Bozkır'ın Kiev'i terk etmemesine hükmedilirken, siyasi sığınma talebiyle ilgili değerlendirmenin ise sürdüğü öğrenildi.

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Son güncelleme: 10:07 26.04.2020
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