Hakimden CHP’li Gürsel Tekin’e hakaret

Antalya’da görev yapan Hakim Ali Gündeş, CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin’e yönelik hakaret içeren bir paylaşımı kendi sosyal medya hesabından paylaştı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Hakim Ali Gündeş’i HSK’ye şikayet eden Gürsel Tekin, sosyal medya hesabından da şu sözlerle tepki gösterdi:

”Kim bu arkadaş? Antalya’da hakim. Hobileri arasında Kuruluş Osman izlemek, ritmik cimnastik ve pelikan propagandası yaymak var. Milletvekillerine hakaret ediyor. AKP yargıyı işte bu kifayetsizler eliyle çürüttü. Partizanlaştırdı, adaleti yok etti. Biz de bunu değiştireceğiz.”