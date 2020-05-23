Haliç’in çamuru tartışması!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ‘4 yıllık süre içinde Haliç’ten 280 bin ton çamur çıkarılarak, temizlenecek’ açıklamasıyla birlikte büyük bir tartışma başladı.

‘CHP 10 AYDA KİRLETTİ’ İDDİASI

AKP cephesinden Haliç’in, Erdoğan döneminde temizlenmeye başladığı ve İBB’nin el değiştirerek CHP’ye geçmesiyle de (10 aylık zaman diliminde) kirlendiği iddiaları ortaya atıldı.

ERDOĞAN’DAN HALİÇ PAYLAŞIMI

Bu tartışmalar yaşanırken Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da 26 yıl önce Haliç’te çekilen fotoğraflarını Twitter hesabı üzerinden paylaştı.

Erdoğan fotoğraflara, “Tıpkı 26 yıl önce bir bataklığa dönüşmüş olan Haliç'i tüm canlılar için masmavi, tertemiz bir yaşam alanına çevirdiğimiz gibi, ülkemizin dört bir yanında biyolojik çeşitliliği korumaya ve artırmaya devam edeceğiz.” notunu düştü.

İMAMOĞLU: DİP ÇAMURU TEMİZLENMEDİ

İBB Başkanı İmamoğlu, Haliç'teki dip çamurunun temizlenmediğini ve bunun da uzun yılların konusu olduğu ifadesini kullanmıştı.

Belediyenin iki kurumu İSTAÇ ve İSKİ’nin ortak çalışmasıyla dip çamurunun sistematik bir şekilde toplanacağını belirten İmamoğlu, “Haliç'in içindeki çamur, dip tarama aracıyla, pompalanma sistemiyle aktarılacak ve bir nevi, deniz suyuyla çamur birbirinden ayrıştırılacak. O çamurun daha kolay nakledilmesi sağlanacak. Bu süreç, Haliç'in sürdürülebilir bir biçimde temizlenmesini sağlamış olacak” açıklamasında bulunmuştu.

UĞUR DÜNDAR HALİÇ’İ YAZDI

Usta gazeteci Uğur Dündar köşe yazısında bu konuyu ele aldı. ‘Çamur deryası Haliç, yeniden altın boynuz olacak mı?’ başlığıyla yayınlanan yazıda Dündar, Haliç’in temizlenmesi adına daha önceki belediyelerin yaptıkları icraatleri anlattı.

Haliç’in temizlenmesi fikrinin ilk olarak Bedrettin Dalan tarafından projelendirildiğini belirten Dündar, Haliç’in çamurunun çıkarılması işleminin Recep Tayyip Erdoğan ve Kadir Topbaş dönemlerinde de devam ettiğini anlattı.

Yazısında, İmamoğlu’nun Haliç’in altında 400 bin ton çamur var ve çıkaracağız açıklamasını hatırlatan Dündar, “Ama son günlerde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun başlattığı girişimden anlıyoruz ki, bu proje de hedeflenen sonucu vermemiş. Çünkü Kağıthane ve Alibeyköy dereleri her yıl Haliç’e 60 bin ton çamur taşıyorlarmış. Bu nedenle son 7 yılda tabandaki çamur miktarı 400 bin tonu bulmuş!..”

İmamoğlu’nun, “Haliç’i canlandıracağız. 400 bin ton çamuru yıllar içinde yok edeceğiz. Su kalitesinin düzelmesiyle birlikte canlı çeşitliliğin artmasını sağlayıp Altın Boynuz’u yeniden cazibe merkezi yapacağız” ifadelerinden dolayı iddialı olduğunu belirten Dündar, “Ne diyelim? 1980’li yıllardan beri gördüğümüz rüya, dileriz bu kez gerçeğe dönüşür!..” dedi.