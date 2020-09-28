Halk TV 5 günlüğüne karartıldı

27 Eylül Pazar gününü 28 Eylül Pazartesi’ye bağlayan gece 00.00’da başlayan ekran karartma 2 Ekim Cuma gününü 3 Ekim Cumartesi gününe bağlayan gece 00.00’a kadar sürecek.

RTÜK’ün aynı maddeden bir kez daha ceza vermesi durumunda Halk TV tamamen kapatılmış olacak.

Ekran karartma cezasının hukuki süreçler tamamlanmadan uygulanması ise eleştiri konusu oldu. Esastan bir karar çıkmaması ve dosya karara bağlandığında RTÜK’ün haksız bulunma olasılığı olmasına rağmen kararın uygulandığı ifade edildi.

RTÜK’ün 5 günlük karartma cezasını Ayşenur Arslan’ın 16 Haziran tarihli Medya Mahallesi’ndeki bazı ifadeleri nedeniyle alındığı belirtildi.

Ayşenur Arslan’ın iktidara dış politika eleştirisi yaptığı ifadelerine, “Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarını rencide etmek ve onları hafife almak” suçlaması yapıldı.

“ATATÜRK İLKE VE İNKİLAPLARINA AYKIRI YAYIN”

Halk TV’den yapılan açıklamada uygulanan cezada ‘Yayınlar, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin varlık ve bağımsızlığına, Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne, Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı olamaz” maddesinin yer aldığına dikkat çekilerek, “İzleyicilerin yayın çizgisini çok iyi bildiği Halk TV, ‘ülkenin bölünmez bütünlüğü ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı yayın yaptığı’ gerekçesiyle cezalandırılıyor” denildi.

SİYASİ PARTİ LİDERLERİNDEN DESTEK

Halk TV’ye verilen cezanın uygulamaya konulmasından önce İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, TİP Genel Başkanı Erkan Baş canlı yayına telefonla bağlanarak destek mesajı verdi.

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