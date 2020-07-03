Haluk Koç’un TBMM başkan adaylığı başvurusu teslim edildi

CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel ve İstanbul Milletvekili Engin Altay, Ankara Milletvekili Haluk Koç'un TBMM Başkan adaylığını içeren başvuru dilekçesini TBMM Genel Sekreterliği'ne teslim etti.

Özel, dilekçenin teslim edilmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* 27. Yasama Dönemi'nin ilk 2 yılını tamamladık. Anayasa ve İçtüzüğümüze göre Meclis Başkanı ve Başkanlık Divanı'nın görev süreleri sona erdi. Tekrar seçimler yapılacak.

“132 ARKADAŞIMIZIN İMZASI İLE…”

* Takvim dün başladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Manisa Milletvekili Özgür Özel, İstanbul Milletvekili Engin Altay, Sakarya Milletvekili Engin Özkoç ve 132 arkadaşımızın imzalarıyla birlikte Sayın Genel Sekreter'den randevu almıştık.

Sakarya'da yaşanan üzücü kazadan dolayı Sayın Özkoç, Sakarya'ya hareket etti, aramızda yok. Bu kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet ve yaralanan emekçilerimize acil şifalar diliyoruz” dedi.

“HALUK HOCA, ÖNEMLİ BİR SİYASİ KİŞİLİK”

Özel, konuşmasını şöyle sürdürdü:

* Biraz önce Sayın Genel Sekreter'e 135 milletvekilimizin imzasıyla Ankara Milletvekilimiz, geçmiş dönemlerde parti sözcülüğümüzü, genel başka yardımcılığımızı, grup başkanvekilliği görevini yapmış olan Prof. Dr. Haluk Koç, Meclis Başkan adayı olarak önermiş bulunuyoruz.

* Siyasi partilerin aday göstermesi mümkün değil, biz 135 milletvekili sıfatıyla başvurumuzu yaptık. Haluk Hoca, hem bizim hem Parlamento'daki tüm milletvekillerimizin çok sevdiği, çok saydığı, tecrübelerinden istifade ettiği çok önemli bir siyasi kişilik.

* Kendisinin bu göreve gelmesi durumunda, Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu bir uzlaşma zeminini, partiler arası diyalog kültürünün gelişmesine katkı sağlayacak bir adım atılacağını düşünüyoruz.

* Parlamento aritmetiği ortada. Ancak biz Haluk Koç'un şahsında Parlamento'da görev yapan tüm milletvekillerine, burada bir parti adayının söz konusu olmadığından, tecrübesiyle, birikimiyle, Haluk Hocamızın tüm milletvekilleriyle olan diyalogu ve sıcak ilişkileri de dikkate alındığında, doğru bir tercih olarak kendisine destek beklediğimizi ifade etmek isterim.