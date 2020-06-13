Hamza Yerlikaya’nın atandığı Vakıfbank Yönetim Kurulu’nda dikkat çeken isimler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Başdanışmanı Hamza Yerlikaya, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na yapılan açıklamaya göre Vakıfbank Yönetim Kurulu üyesi oldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı görevinin yanı sıra, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı yapan, spor bölümü mezunu Yerlikaya'nın yaklaşık 12 bin 500 TL maaşla bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak Vakıfbank'ta görev yapacak olması siyasetçilerin tepkisini çekti.

Öte yandan Hamza Yerlikaya ile birlikte Vakıfbank Yönetim Kurulu’nda yer alan AKP’li ve Erdoğan’a yakınlığıyla bilinen isimler, sosyal medyada tartışma konusu oldu.

ERDOĞAN’A YAKIN İSİMLER YÖNETİM KURULUNDA

Vakıfbank’ın resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, yönetim kurulunda şu isimler yer alıyor:

Abdülkadir AKSU

AKP’nin ilk kurucularından biri. AKP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini yürüttükten sonra 3 Kasım 2002 tarihinde yapılan seçimlerde İstanbul 3. Bölgeden AKP milletvekili seçildi. Abdullah Gül Başbakanlığında kurulan 58. Hükümet ile Recep Tayyip Erdoğan Başbakanlığında kurulan 59. Hükümet dönemlerinde İçişleri Bakanlığı görevinde, 2009-2012 yılları arasında da AKP Siyasi ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. Aksu, Mayıs 2019’da yapılan VakıfBank 65. Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyeliği'ne ve aynı gün yapılan VakıfBank Yönetim Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçildi.

Cemil Ragıp ERTEM

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ekonomi Başdanışmanı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu üyesi. 13 Ağustos 2018 tarihinden VakıfBank Yönetim Kurulu Üyesidir. 12 Haziran 2020 tarihinde yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Başkan Vekili seçilmiştir.

Hamza YERLİKAYA

Hamza Yerlikaya, Vakıfbank’a bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak atandı. Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndan yapılan açıklamaya göre, Vakıfbank’ta kamu görevi bulunan yönetim kurulu üyeleri aylık 12 bin 530 TL maaş alıyor. Yerlikaya aynı zamanda Cumhurbaşkanı Başdanışmanı görevini de yürütüyor.

Adnan ERTEM

2007-2010 yılları arasında T.C. Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı görevini yürüten Ertem, 2010 – 2019 tarihleri arasında Vakıflar Genel Müdürü olarak görev yaptı. Aralık 2019 tarihi itibarıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcılığına atandı. 27 Ekim 2010 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini sürdürüyor.

Dilek YÜKSEL

TBMM'de 23 ve 24. dönemlerde AKP Tokat Milletvekili olarak görev yaptı. 23. Dönem'de KİT Komisyonu'nda; 24. Dönemde Milli Savunma Komisyonu ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu'nda görev aldı. 24. Dönemde TBMM Başkanlık Divanı Katip Üyelik görevini yürüttü. Mart 2016 tarihinden itibaren VakıfBank Yönetim Kurulu Üyeliği görevini yürüten Dilek Yüksel, aynı zamanda Denetim Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, ve Kredi Komitesi Yedek Üyesidir.

Sadık YAKUT

AKP Kurucu Üyesi olan Yakut, 1999-2015 yılları arasında 21, 22 ve 23. Dönemde Kayseri Milletvekilliği yapmıştır. 22, 23 ve 24 Dönemde Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilliği görevini yürütmüştür. Mayıs 2019 tarihinde yapılan VakıfBank 65. Olağan Genel Kurulu Toplantısı'nda Yönetim Kurulu Üyesi seçilen Sadık Yakut, aynı zamanda VakıfBank Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesidir.

AKILLARA İŞ BANKASI TARTIŞMALARINI GETİRDİ

Vakıfbank’ta AKP’li ve Erdoğan’a yakın isimlerin yer alması, akıllara Erdoğan’ın ve AKP’lilerin “İş Bankası’nda CHP’lilerin ne işi var” tartışmasını akıllara getirdi.

Geçtiğimiz Şubat ayında Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, Türkiye İş Bankası’ndaki hisselerin Hazine’ye devredilmesi gerektiğini belirterek, CHP’li isimlerin bankada görev almasına tepki göstermişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

* Efendim CHP buradan para almıyormuş. Doğru. Dört tane üye oranın yönetiminde. O yönetimde onlar ne iş yapıyor. Sadece ellerini mi kaldırıp indiriyorlar.

* Niçin indiriyorlar, ne yapıyorlar, bunların hepsini biliyoruz. Onun için buradaki o tarihi yanlışı da, o bütün yapılacak yolsuzlukların önünü de biz keseceğiz.

Erdoğan’ın açıklamalarının ardından CHP’den yapılan açıklamada şu ifadeler yer almıştı:

* CHP'nin İş Bankası hisselerinden dolayı elde etmiş olduğu bir kuruş gelir yok. CHP'nin görev verdiği kişiler Atatürk'ün vasiyetini temsil etmek üzere orada bulunuyorlar. İş Bankası'na yönelik yapılan bu saldırılar, İş Bankası'nı Türkiye'nin en büyük bankaları sıralamasında gerilere doğru çekiyor.

* Böyle bir buhran döneminde sırf tartışma yaratmak için Türkiye'nin ekonomisini daha derin bir krize sokacak bir çabanın içine girmiş oluyor iktidar. Bizim insanımız açlıktan kendini yakıyor, böyle bir ortamda bu tür adımlardan uzak durulması gerekir. Atatürk'e karşı düşmanlığı tescilli olanlar bu süreci germeye devam edecek, biz Atatürk'ün vasiyetinin takipçisi olacağız.

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