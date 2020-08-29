Hançerli: Hayatta zorluklar hep olacak ama çözümleri de var

İstanbul'da Avcılar Belediyesi'nin CHP'li Başkanı Turan Hançerli, Türkiye'nin ilk engelli belediye başkanı. 18 yaşında Tokat'ta köyünde tarlada çalışırken yaşadığı kaza sırasında iki kolunu kaybeden Hançerli, hayat hikayesini SÖZCÜ HaftaSonu'na anlattı…

– 18 yaşındaki geçirdiğiniz kazada kollarınızı kaybettiğiniz. Kaza hakkında konuşmak sizi rahatsız ediyor mu?

Bu benim yaşamım, unuttuğum ve unutmak istediğim bir şey değil bu. Bu realiteyi kabul etmek benim en büyük güç kaynağım.

‘PATOZ BENİ KAPTI'

– Kaza nasıl meydana gelmişti?

1993 yılıydı. Tokat'ta yaşıyoruz. Babama yazları köyde işlerine yardım ediyorum. Patoz isimli bir makine vardır, traktörle birlikte kullanılıyor. Buğdayı samanından, sapından ayırır. O makineyi çalıştırırken şaft denilen traktörden patoza güç aktarımı yapan kısmı beni kaptı. Aslında beni komple aldı ama kollarımla yetindi. Ölebilirdim, çok ciddi bir kazaydı. Kurtulmam büyük bir mucize. Liseyi bitirmiş, Hacettepe Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Muhasebe bölümünü kazanmıştım. Pazartesi Ankara'ya gidecek ve kayıt olacaktım. Ama cuma günü kaza oldu ve kazandığım üniversitenin hastanesine geldim. Hastanede yatarken kaydım yapıldı. Kazadan sonra bölümümü değiştirmem gerekti. Hukuk fakültesine girmeye karar verdim. 1994'te İstanbul Üniversitesi Hukuk Bölümü'nü kazandım.

‘KEŞKE KOLLARIN OLSAYDI'

– Tedaviniz nasıl devam etti?

Bir süre hastanede kaldım. Almanya'da protez kollar takıldı. Yardım ve destekle yapıldı ameliyat çünkü çok pahalıydı.

– Bu benim başıma neden geldi diye hiç isyan etmediniz mi?

Kontrol edemediğim noktalarla ilgilenmiyorum. “Niye benim başıma geldi” sorusunu hiç sormadım diyemem ama buna takılıp kalmadım. Belediye başkanlığımdan önce binlerce kişinin davasına bakmış hukuki sorunlarını çözmüş 10 binlerce 100 binlerce hatta milyonlarca kişinin hayatına dokunmuş biriyim. Şimdi yarım milyonluk bir ilçeyi yönetiyorum. Binlerce, milyonlarca engellinin haklarını alması, yaşam koşullarının iyileşmesi için davalar yürüttüm. Milyonlarca yaşlının maaşlarının yükselmesi için hukuki mücadele verdim, olumlu sonuçlar aldık. Yolculuğum dayanışmayla devam edecek. Zorluklar hep var hayatta hep olacak, ama çözümleri de var. Engeller beni hiçbir zaman durdurmadı, bazen de güçlendirdi.

– Evlisiniz ve 2 çocuğunuz var. Engelli olmanız çocuklarınızla ilişkinizi nasıl biçimlendiriyor? Onların dünyaya bakışını etkiledi mi?

Asya ve Neşe'nin babasıyım. 11 ve 9 yaşındalar. Bu benim gerçeğim. Çocuklarımın da bu gerçeği kabul etmesi gerekiyor. Zaman zaman konuştuğumuz oluyor. Kazayı biliyorlar. Farklılığı normal olarak kabul ediyorlar. Engellilik lafını kullanmaktan, onlarla ilişki kurmaktan çekinen biri değilim. Bazen ‘baba keşke kolların olsaydı' diyorlar. Ben de diyorum, keşke olsaydı. Ama böyle bir şey yok. Gerçeğim bu.

‘2009'DA SİYASETE GİRDİM'

– Siyasete ne zaman ve nasıl girdiniz?

2009 yılında siyasetin gücü, yetki kullanımı ve dönüştürme potansiyeli nedeniyle siyaset yapmaya karar verdim. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun da o dönemde yaptığı çalışmalar ve siyaset eleştirisi, benim umudumu güçlendirdi. Ve CHP'ye üye olarak görev almaya çalışmalar yapmaya başladım. Ama sivil toplumu bırakmadım. 2019'da Avcılar Belediye Başkanı olunca yetki ve görevlerimi bıraktım. Artık ben de yönetim kademesindeydim ve sivil toplum artık beni denetlemeli değerlendirmesi yaparak görevlerimden ayrıldım.

KAYBETMEK NEDiR EN iYi BEN BiLiRiM

– İlçeniz ciddi bir deprem riski altında. İlçedeki son durum nedir?

Avcılar Belediye Başkanı adayı olduğumda da önemli bir görevim vardı. Gerçek sorunu tespit etmek. Birinci sorun, deprem karşısındaki dayanıksız binalardı. Binaların yıkılma ve insanların o binalarda ölme, yaralanma ihtimali çok yüksek. En iyi bu konuyu kim bilir? Ben. Yaralanmak, sakat kalmak, engelli olmak ne demek, kaybetmek ne demek ben bilirim. Bunun için kentsel dönüşüm ile başladık çalışmalara. İlkelere uygun çözüm önerileri ürettik. 5 mahallemizde 50 bin insanın dönüşüm sorununu çözdük. 8 ay sürdü. Dönüşümün mali boyutunu çözmek için de girişimimiz oldu. Rekabetçi bir piyasa ile uygun inşaat yapılmasını sağlıyoruz.