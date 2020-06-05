Hangi illerde sokağa çıkma yasağı var? İşte sokağa çıkma yasağının olduğu iller!

İçişeri Bakanlığı’nın gece saatlerinde yayımladığı sokağa çıkma yasağı genelgesiyle birlikte, yasağın uygulanacağı iller de belli oldu. Corona virüsü önlemleri kapsamında bu hafta da sokağa çıkma yasağı 15 il için uygulanacak. İşte bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının yapılacağı iller…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI HANGİ İLLERDE VAR?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı genelgede şu açıklamalar yer aldı; Bakanlığımız 15 ilde uygulanacak Sokağa Çıkma Kısıtlaması ile ilgili valiliklere genelge gönderdi. Genelgede, koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, sosyal mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirildiği hatırlatıldı.

Bu kapsamda;

05.06.2020 tarihi saat 24.00 ile 07.06.2020 tarihi saat 24.00 arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere Büyükşehir statüsündeki Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak olmak üzere toplam 15 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.