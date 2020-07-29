Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez gözaltına alındı

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez’in Hatay’ın İskenderun ilçesinde bir mekanda polisle arasında geçen kimlik kontrolü tartışmasının ardından gözaltına alındığı öğrenildi.

Dönmez’in kimlik sorgusunda polise gerekçe sorduğu ve kimliği göstermek istememesi nedeniyle karakola götürüldüğü öğrenildi.

AYDIN BARO BAŞKANI’NDAN AÇIKLAMA

Hatay Barosu Başkanı Avukat Ekrem Dönmez’in gözaltına alınmasıyla ilgili sosyal medyadan açıklama yapan Aydın Baro Başkanı Avukat Gökhan Bozkurt, şu ifadeleri kullandı;

“Ailesiyle yemek yediği lokantada kimliğini almak isteyen polislerden dayanak isteyen Hatay Barosu Başkanımız Avukat Ekrem Dönmez zorla götürülüp göz altına alındı. Sosyal medya açık olduğu için bu bilgiyi sizlerle paylaşabiliyorum. Hepimiz başkanımızın yanındayız, yola çıkmaya hazırım.”