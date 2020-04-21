Havalimanında ihale bilmecesi! Vekilden çarpıcı sorular…

CHP Adana Milletvekili Dr. Müzeyyen Şevkin, Çukurova Bölgesel Havalimanı'ndaki ihaleleri mercek altına aldı. Havalimanındaki olumsuzlukları ve ihale kaosunu TBMM'ye taşıyan Dr. Şevkin, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun yanıtlaması istemiyle soru önergesi verdi.

İHALE NEDEN İPTAL EDİLDİ?

* İlk olarak 4 Şubat 2020'de gerçekleşeceği açıklanan ‘Çukurova Bölgesel Havalimanı Üst Yapı İhalesi' neden 16 Mart 2020'ye ertelenmiştir?

* 16 Mart'ta gerçekleşen ihaleye giren iki konsorsiyumdan biri olan Günbeton İnşaat-Terminal Yapı ortak girişimi 100 milyon euro kira bedeli karşılığında ihaleyi kazanmasına rağmen ihale neden hızlı karar süreciyle iptal edilmiştir?

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* İhalenin iptalinin ardından Terminal Yapı sahibi Alp Delimollaoğlu'nun sözcüsü Nilüfer Kadıoğlu'nun basına yansıyan, “Elbette anlaşılması zor ifadeler var. Hangi uçuş okulu bölgeye önemli bir gelir getirebilir, bu mantıksız geliyor. Ayrıca rüzgâr cenneti olan bölgedeki her yapılaşma bir katliam gibi olacaktı. Kültür ve Turizm Bakanı'nın zamanında duruma el koyması ise bu açıklamada garip bir şekilde ‘başka yatırım' imasıyla dillendiriliyor” açıklamasıyla kastedilen nedir?

* Önergenin sunulduğu tarih itibariyle bölgeye ait hangi ihaleler kaç kez ve neden iptal edilmiştir?

* 15.12.2011′den bu yana projede kaç ihale gerçekleşmiş, bu ihaleler hangi ortaklıklara verilmiş, kaç kez temel atma töreni düzenlenmiştir?

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7 YILLIK KAMU ZARARI NE KADAR?

* 2013 yılından 2020 yılına kadar Çukurova Bölgesel Havalimanı ihaleleri, iptalleri ve ödenekleri nedeniyle kamu zarara uğratılmış mıdır? Uğratılmışsa toplam zarar ne kadar olmuştur?

* Bölgedeki yer altı su seviyesi incelenmiş midir? Yer altı su seviyesinin yüksek olmasından kaynaklı inşaat güvenliği açığı ve maliyet yüksekliği göz önüne alınmış mıdır?