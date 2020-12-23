Hayırseverlerin yardımını Bakanlık yapmış gibi gösterdiler

Manisa'nın Demirci ilçesine bağlı Esenyurt mahallesinde 26 Kasım tarihinde hayvancılıkla uğraşan Ali Tekin'in ağılında çıkan yangında 70 adet küçükbaş hayvan telef olmuştu. Yangında hayvanları telef olan Ali Tekin için Esenyurt Mahalle Muhtarı İbrahim Şalgam önderliğinde mahalle sakinleri tarafından yardım seferberliği başlatıldı.

İMECE USULÜ HAYIRSEVERLERDEN 121 KOYUN BAĞIŞLANDI

Demirci ilçesine bağlı Esenyurt mahalle sakinlerinin başlattığı yardım seferberliğinde önce Demirci Belediyesi tarafından Ali Tekin'in yangında kül olan ağılı tekrar onarıldı. Ardından uydudan yayın yapan KÖY TV'de yayınlanan ‘Çoban Dünyası' isimli programın sunucusu Emre Tınaz gayretleriyle Eskişehir, Uşak, Bursa, Balıkesir, Afyonkarahisar ve Kütahya'daki hayırseverlerin bağışlarıyla 121 adet küçük baş hayvan toplanarak Ali Tekin'e teslim edildi.

BAKAN PAKDEMİR'Lİ ÜRETİCİ ALİ TEKİN'LE GÖRÜŞTÜ

Birçok ilden hayırseverlerin desteğiyle yapılan küçükbaş hayvan yardımının ardından Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 20 Aralık günü yangında mağdur olan hayvan üreticisi Ali Tekin'le Manisa Tarım ve Orman İl Müdürü Metin Öztürk'ün aracılığıyla cep telefonuyla canlı görüşme yaptı. Canlı görüşmede Ali Tekin'e geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Pakdemir'li mağdur üreticiye 121 adet küçükbaş hayvan ve 1,5 ton hayvan yeminin hediye edildiğini açıkladı.

HAYIRSEVERLERİN BAĞIŞLARI BAKANLIK YAPMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin mağdur üreticiyle görüşmesinin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medyasında paylaşılan açıklamada 121 adet küçükbaş hayvan yardımının bakanlık tarafından yapılmış olarak gösterilmesi dikkat çekti.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 20 Aralık tarihinde sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada yardım için şu ifadelere yer verildi ; “Manisa’nın Demirci ilçesinde çıkan yangında 70 koyunu telef olan besici aileye, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla 120 koyun ile 1,5 ton küçükbaş yemi hediye edildi. Bakan Pakdemirli, ilçeye yaklaşık 20 kilometre mesafedeki kırsal Esenyurt Mahallesi’nde yaşayan ve 26 Kasım’da çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen, ağılındaki 70 koyunu telef olan Ali ve Seniye Tekin çiftinin mağduriyetinin giderilmesi için talimat verdi. Manisa Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün koordinasyonunda Tekin çiftine 120 koyun ve 1,5 ton hayvan yemi teslim edildi.”

CHP'Lİ ÖZEL: HAYIRSEVERLERDEN TEPKİ VAR

Hayırseverler üreticilerden yapılan yardımların kamuoyuna Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılmış gibi gösterilmesinin ardından CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel konuyu hem sosyal medyası üzerinden hem de TBMM'de yaptığı konuşmayla gündeme taşıdı.

CHP Grup başkanvekili Özel sosyal medyasında yaptığı paylaşımda, yardımın KÖY TV'de program sunucusu Emre Tınaz tarafından organize edildiği ve yardımın bakanlık tarafından gösterilmesinden dolayı hayırseverlerin tepkisi olduğunu ifade etti. CHP'li Özel sosyal medyasında ayrıca Ali Tekin'e hangi ilden kimin kaç küçükbaş hayvan bağışladığını gösteren listenin fotoğrafını da paylaştı.

CHP'li Özel TBMM'de yaptığı konuşmada ise konuyu tekrar gündeme getirerek, “Manisa'mızın Demirci ilçesinde ağılı yanan bir köylümüz vardı. 70 koyunu telef olmuştu. Ali ve Seniye tekin çiftinin bu haberine hepimiz üzülmüştük. Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin 120 koyun hediye edildiğini, bununda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı olduğunu belirten bir video görüntüsü paylaştılar. Ardından Eskişehir'den Kütahya'dan, Uşak'tan çok sayıda telefon aldık.

Hem bizi hem milletvekillerimizi arayarak hayırseverler tepkilerini dile getirdi. Ardından öğrendik ki Ali Tekin'e yapılan 120 tane koyun yardımını Çoban Dünyası isimli bir program var Köy Tv'de orada kendiside çoban olan Emre Tınaz diye bir kardeşimizin desteğiyle yapılmış. Demirci'deki gazetelerde ve bizim sosyal medya hesaplarında hangi il kaç koyun bağış yapıldığı teker teker paylaşıldı. Hayırseverlerin destekleriyle sağlanan küçükbaş hayvanlar teslim edilirken Emre Tinaz diyor ki Ali Tekin'e ‘Bunu Eskişehir'den şu abimiz yolladı. Şunu Kütahya'dan bir abimiz yolladı' diyerek müthiş bir dayanışma örneği sergilediler.

Ardından sayın Pakdemirli çıkmış 120 koyunu biz size yolladık diyor. Sayın Pakdemirli Ali Tekin'e yapılan yem ve saman yardımını söyleyebilir. Orada ilçe tarım müdürlüğünün bir gayreti var. Ama öbür tarafta çağrı üzerine müthiş bir imece var. Ne AKP'nin ne de Tarım Bakanının böyle bir şeye ihtiyacı olduğunu da düşünmüyorum. 120 tane koyunu imece usulü yardımla bağışlamış insanlar. Sonra ‘Biz yaptık' deyince bağışı yapan insanların ağrına gidiyor. Bunun hızlı bir şekilde düzeltilip, o insanlardan özür dilenmesi gerekiyor” ifadelerini kullandı.

MAĞDUR ÜRETİCİ TEKİN : YARDIMLAR ÇOBAN ARKADAŞLARIMIZDAN

Demirci ilçesine bağlı Eseryurt mahallesindeki hayvan üreticisi Ali Tekin ise ilçedeki yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, yardımların bakanlık tarafından değil hayırsever çobanlardan yapıldığını ifade ettiği öğrenildi.

Ali Tekin yerel haber sitesine verdiği açıklamada, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin kendisiyle görüştüğünü ve görüşmenin ardından 1,5 ton hayvan yeminin geldiğini belirterek, “Toplanan hayvanlar ve nakdi yardımların tamamı çoban arkadaşlarım bağışladı. Hepsinden Allah razı olsun” diye konuştu.