‘Hazine arazileri ranta mı açılıyor?’

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Hazine'ye ait arazileri tarım arazisi olarak kiralanmasına yönelik kararını TBMM'ye taşıdı. Kararın ‘kuşku' yarattığını savunan Tekin, Bakan Bekir Pakdemirli'ye şu soruları yöneltti:

*Çiftçi, son 18 yılda kendisine ait 3.5 milyon hektar araziyi ekmekten vazgeçti. Şimdi, Hazine'ye ait arazileri neden eksin? Özellikle denize bakan, ranta açık Hazine arazileri için hatırlı kişiler şimdiden devrede…

*Bu arazilerin yandaş kişi ve şirketlere peşkeş çekilmeyeceğinden nasıl emin olacağız? Rantı yüksek arazileri kapsam dışında bırakmayı düşünüyor musunuz?”