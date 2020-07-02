HDP’de corona şoku: Vekil sayısı 3’e yükseldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) TBMM Genel Kurulu’nda milletvekillikleri düşürülen Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’na destek ve HDP’li belediyelere yapılan görevlendirmelere tepki amacıyla 15 Haziran günü Edirne ve Hakkari’den Ankara’ya yürüyüş başlattı. İki grup halinde başlatılan yürüyüşün Edirne’den Ankara’ya düzenlenen bölümüne HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Hakkari- Ankara arasındaki yürüyüşe ise HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar da katıldı.

ANKARA’DA SON BULDU

Hakkari’den 15 Haziran´da başlayıp, 17 Haziran günü Diyarbakır’a ulaşan HDP’liler, kalabalık bir grup tarafından karşılandı. 20 Haziran’da HDP´nin Edirne ve Hakkari´den başlattığı yürüyüş Ankara’da son buldu.

GENEL MERKEZ DUYURDU



Yürüyüşün ardından rahatsızlanan HDP’li heyetin arasında bulunan bir milletvekili, Ankara’da hastaneye başvurdu. Milletvekilinin belirtiler üzerine yapılan corona virüsü testi pozitif çıktı. HDP Genel Merkezi, milletvekilinde corona virüsü tespit edildiğini açıkladı.

2 VEKİL DAHA KATILDI

Partinin genel merkezinden 2 gün sonra yapılan yeni bir açıklama ile corona virüsü tespit edilen HDP’li milletvekili sayısının 3’e çıktığı belirtildi. Testleri pozitif çıkan milletvekillerinin Mardin Milletvekili Pero Dündar, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve Muş Milletvekili Mensur Işık olduğu belirtildi. Bu 3 vekil, yürüyüşten sonra Meclis çalışmalarına da katıldı.

TEMASLILAR ARANIYOR

3 milletvekilinin Hakkari’den başlayıp, Ankara’ya yürüyen grupta olduğu, Diyarbakır’da da seçmenle buluştuğu ortaya çıktı. Filyasyon ekipleri, Mardin Milletvekili Pero Dündar, Şırnak Milletvekili Nuran İmir ve Muş Milletvekili Mensur Işık ile yürüyüşe katılanları tespit etmek için çalışma başlattı.

Ekipler, yürüyüş güzergahı olan Hakkari, Van, Bitlis, Batman, Diyarbakır, Adana ve Ankara’da, milletvekilleriyle tokalaşan ve temas edenleri bulup teste tabi tutacak.

DURUMLARI İYİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) açıklama yapan HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, vekillerin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtmişti. (DHA)