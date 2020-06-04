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HDP’den peş peşe tepkiler geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) iki milletvekillerinin vekilliklerinin düşürülmesine "Leyla Güven ve Musa Farisoğulları milyonların iradesidir. TBMM'de milyonların iradesini savunuyoruz" ifadeleriyle tepki gösterdi. HDP'den peş peşe tepkiler geldi.

16:28 -
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HDP’den peş peşe tepkiler geldi

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve  Hakkari Milletvekili Musa Farisoğulları’nun vekilliklerinin düşürülmesine sert tepki gösterdi. HDP’nin resmi Twitter adresinden yapılan paylaşımda “Leyla Güven ve Musa Farisoğulları milyonların iradesidir. TBMM’de milyonların iradesini savunuyoruz” ifadeleri kullanıldı.

“MUTLAKA KAZANACAĞIZ”

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy ise “Mecliste milyonlarca insanın oyu ile seçilenlerin milletvekilliği darbe ile düşürüldü. Bunun adı Faşizm’dir. Ve bilinsin ki; Saray’ın mahkemelerinin hükmü ne olursa olsun, bu halk faşizme karşı mücadele etmekten vazgeçmeyecek. Mutlaka kazanacağız!” şeklinde tepki gösterdi.

“SON DERECE VAHİM”

HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç ise son derece vahim bir karar verildiğini belirterek “Egemenliğin kayıtsız şartsız milletin olmadığı ortaya çıkmıştır” dedi.

 

Karar öncesi HDP Grup Başkanvekili Meral Danış Beştaş “FETÖ'cü hakimlerin kararıyla halkın seçtiği milletvekilleri düşürülmek isteniyor. Farisoğlu ve Güven hakkında karar veren hakimler şu anda FETÖ'den içerideler. Çocuklarınızın yüzüne nasıl bakacağınızı düşünün. Bu darbedir, darbedir, darbedir” ifadeleriyle tepki göstermişti.

TBMM'DE NE OLDU?

CHP İstanbul Milletvekili Enis Berberoğlu, HDP Diyarbakır Milletvekili Leyla Güven ve Musa Farisoğulları’nun milletvekillikleri düşürüldü. TBMM Genel Kurulu’nda üç milletvekiline ait Başkanlık fezlekeleri okundu ve milletvekilleri düştü.

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Son güncelleme: 16:37 04.06.2020
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