HDP’li eski vekilin oğlu, terörden tutuklandı

Hatay’da güvenlik korucuları, Amanoslar bölgesinde yaptıkları keşif sırasında fark ettikleri teröristlerle çatışmaya girdi.

Çatışmada bir terörist ölü ele geçirilirken, bir teröristte sağ ele geçirildi. Teröristin ‘Savaş' kod adını kullanan Yoldaş Selim Çelik olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

Terörist Yoldaş Selim Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi. Çelik, mahkemedeki sorgularının ve işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Çelik’in eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. İHA