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HDP’li eski vekilin oğlu, terörden tutuklandı

Hatay’da güvenlik korucularının Amanoslar'daki keşif ve gözetleme görevi sırasında teröristlerle çıkan çatışmada sağ olarak ele geçirilen eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik'in oğlu Yoldaş Selim Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Güncellenme: 19:28, 25/10/2020
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HDP’li eski vekilin oğlu, terörden tutuklandı

Hatay’da güvenlik korucuları, Amanoslar bölgesinde yaptıkları keşif sırasında fark ettikleri teröristlerle çatışmaya girdi.

Çatışmada bir terörist ölü ele geçirilirken, bir teröristte sağ ele geçirildi. Teröristin ‘Savaş' kod adını kullanan Yoldaş Selim Çelik olduğu ve terörden arananlar listesinde gri kategoride yer aldığı ortaya çıktı.

Terörist Yoldaş Selim Çelik, Hatay İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorgusunun ardından Hatay Adliyesine sevk edildi. Çelik, mahkemedeki sorgularının ve işlemlerinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tutuklanarak cezaevine gönderilen Çelik’in eski HDP Muş Milletvekili Demir Çelik’in oğlu olduğu ortaya çıkmıştı. İHA

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