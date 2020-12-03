Hibe otobüsleri engelleyen AKP’liler, ‘Nerede hibe?’ diye sordu

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, toplu taşıma araçlarında kapasitenin yarısı kadar yolcu alındığını ve kentteki otobüslerin küçük olması nedeniyle İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan hibe olarak büyük otobüs istedi. İBB’den Nisan ayında gelen ve hizmete giren otobüsler tartışmaya neden oldu. Otobüslerin hibe olmadığını, kiralandığını öğrenen AKP’li Meclis üyeleri Aralık ayı ilk toplantısında bunun nedenini sordu.

HİBE DEDİNİ KİRALIK ÇIKTI

AKP’li Meclis Üyesi Bülent Oturak, Başkan Özcan’a daha önce 5 adet yüksek yolcu kapasiteli otobüslerin hibe olarak alınacağını söylediğini hatırlatarak, “Otobüslerin daha önce hibe olarak ilimize tahsis edeceğini söylemiştiniz. Fakat öyle olmadığını anlamış olduk. Şeffaf olmadığınızı otobüslerin ücretsiz geldiği algısını oluşturup aslında aylık kiralama ile alındığını bugün öğrendik” dedi.

İBB’DEKİ AKP’Lİ MECLİS ÜYELERİ ENGELLEDİ

AKP’li üyenin eleştirisine cevap veren Belediye Başkanı Başkan Tanju Özcan, “Daha önce 5 adet yüksek taşıma kapasiteli otobüsün İBB tarafından Bolu’muza tahsis edilmesi için İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu talimat vermişti. Fakat İBB'nin belediye meclisinde bildiğiniz gibi Ak Partili üyeler çoğunlukta olduğu için bu kararı meclisten geçirememişti. Yani ilimize bedelsiz tahsis edilecek olan otobüsler sizin AK Partili İBB Meclisi üyeleri tarafından engellendi.

İlimizin ihtiyacının aciliyeti açısından sorunun giderilmesi için 34 plakalı otobüsler aylık 2 bin TL'ye İBB encümeni kararıyla kiralandı. Maalesef İBB Meclisinde İmamoğlu'nun çoğunluğu olmadığı için encümen kararıyla bunu çözdüler. Bolu'ya 5 tane otobüsü ücretsiz tahsis edilmemesi için uğraşan AK Partili Meclis üyeleri bir hizmeti daha engellemiş oldu. Fakat değeri milyonlarca lirayı bulan bu otobüsler yasanın elverdiği en uygun fiyata, hatta bedava sayılacak bir ücrete kiralanmış oldu” diye konuştu.