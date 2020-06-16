Hiçbir şey olmasa bile gazetesi oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerindeki, “Hiçbir şey olmasa da kesinlikle bir şeyler oldu” sözü ile hatırlanan AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ali İhsan Yavuz, “Medya güzellikleri yansıtmıyor” dedi.

Bunun üzerine yerel bir gazete, Yavuz'la ilgili özel sayı çıkarıp, bu sözleri protesto etti. “İyi ki varsın” manşetiyle çıkan Adapazarı Akşam Gazetesi, ilk sayfasında “Her zaman alçakgönüllü”, “İleri görüşlü vekil”, “Hizmet uğruna büyük fedakarlık” ve “Yavuz sayesinde hayatım değişti” başlıklarını kullandı.

TRUMP DAVET EDECEK

Gazetedeki bir haberde, “ABD Başkanı Donald Trump'ın Yavuz'u, Amerika'ya davet edip, ABD'li milletvekillerine ‘nasıl başarılı olunur' diye seminer vermesini isteyeceği kulislerde dolaşıyor” denildi. Bir başka haberde de “Sakarya halkının gönlünde taht kuran Yavuz, hizmet süresi bittikten sonra ‘efsane vekil' olarak hatırlanacak” denildi.

Gazetede, “Yavuz, bir iş adamının Sakaryaspor'a verdiği 2 milyon 500 bin TL'nin kayıp olduğunu açıklamış, ısrarlara rağmen parayı veren ve alan kişiyi açıklamamıştı. Bu hareketi akıllara Mevlana'nın ‘başkalarının kusurunu örtmede gece gibi ol' sözünü getirdi” denildi.