İBB askıda fatura başvurusu nasıl yapılır? İBB askıda fatura uygulamasına talep büyük…

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Askıda Fatura uygulamasıyla ihtiyaç sahibi ailelere yardımlar ulaştırılıyor. Son açıklanan verilere göre, İstanbul'da toplamda 16 milyon 626 bin 68 TL tutarında, 129 bin 241 fatura ödenmiş durumda. Peki, İBB askıda fatura uygulamasına nasıl başvuru yapılabilir? İşte detaylar…

“ASKIDA FATURA” UYGULAMASI NEDİR?

İBB'nin yaşama geçirdiği “askıda fatura” uygulaması, bu zor günlerde ihtiyaç sahibi aileler ile hayırseverleri buluşturmayı hedefliyor.

https://askidafatura.ibb.gov.tr adresinden erişilebilen sisteme, İBB tarafından onaylanmış ihtiyaç sahibi aileler, ödeme güçlüğü çektikleri faturalarını bırakıyor.

Yine aynı adresten erişebilen herkes de bu sisteme bırakılmış faturalardan istediklerini ödeyerek dayanışmaya katkı veriyor.

Böylece veren elin alan eli görmediği bir dayanışma geliştiriliyor ve ihtiyaç sahibi alileler bir ölçüde rahatlatılmış oluyor.

KİMLER ASKIYA FATURA BIRAKABİLİR?

Askıya sadece İBB tarafından sosyal yardım talebi onaylanmış kişiler fatura bırakabiliyor.

Daha öncesinde sosyal yardım talebinde bulunmamış kişiler ise https://sosinc.ibb.gov.tr adresinden talepte bulunarak bu süreci başlatabiliyor.

İBB sosyal yardım incelemelerini oldukça hızlı sonuçlandırarak ihtiyaç sahiplerini onaylıyor.

Askıya eklenecek faturaların, ihtiyaç sahibi olduğu onaylanmış kişilere ait olması gerekiyor.

Bu süreçte İstanbul’da hem dayanışma ve yardımı örgütlüyoruz hem de şeffaflığı sağlıyoruz. Ramazan Bayramı yaklaşırken askıdan bir fatura alıp ihtiyaç sahibi aileleri mutlu etmek elinizde.https://t.co/IhgAAgUaOy pic.twitter.com/06S448spq1 — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) May 17, 2020

ASKIDA BAŞVURU BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

– Askıda fatura başvurusu için askidafatura.ibb.gov.tr sayfasına giriş yapıyorsunuz.

– Ardında sayfada “ASKIDA FATURA BIRAK” butonuna tıklıyorsunuz.

– Karşınıza çıkan sayfada kişisel bilgileri doldurup “ASKIDA FATURA BIRAK” butonuna tıklıyorsunuz.

ASKIDA FATURA BAŞVURU SAYFASI

ASKIDA FATURA UYGULAMASI NASIL KULLANILACAK?

İBB tarafından ihtiyaç sahibi olduğu tespit edilmiş aileler, İBB'nin internet sitesine giriş yapacak. Karşısına çıkacak olan, ‘Askıda Fatura' uygulamasına tıklayacak; İBB kuruluşları olan İSKİ ve İGDAŞ'a ait su ve doğalgaz faturalarının bilgisini buraya yazacak.

Fatura ödeyerek hayır yapmak isteyenler de su için farklı fiyat aralığında, gaz için farklı fiyat aralığında fatura ödeme tercihinde bulunabilecek. Kampanya ile ilgili tüm ayrıntılara, ibb.gov.tr adresinden girilerek Askıda Fatura uygulamasından ulaşılabilecek.