İBB Meclisi’nde 23 Nisan polemiği: ’23 Nisan’da İBB Başkanlık koltuğuna oturursun’

İBB Meclisi'nin mart ayı oturumlarının gergin başlayan ilk oturumunda İBB'ye ait taşınmazların AKP'li İlçe Belediyeleri’ne tahsisi ile ilgili talepler de tartışma konusu oldu.

Gündeme ilişkin ek tekliflerin alındığı bölümde AKP'li Meclis Üyesi Yavuz Selim Tuncer'in, Ümraniye'deki bazı taşınmazların tahsisi için teklif sunarken kullandığı ifadeler Meclis’te gerginliğe neden oldu.

Tuncer konuşmasında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yaptığı “eşkıyalık” nitelemesine atıfta bulundu.

Tuncer, “Ekrem bey eşkıya görmek istiyorsa aynaya baksın ve kendine baksın” dedi. Kendisine tepki gösteren CHP'li Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman'a yine bir önceki mecliste yaşanan istifa polemiğini hatırlatarak, “Perşembe günkü oturumda Esenler Belediyesi ile ilgili konuda seni istifa ettireceğiz sen rahat ol. 3 günün daha var” dedi.

Meclis salonundan Tuncer'e “Esenler Belediye Başkanı mı olmak istiyorsun?” eleştirisi yöneltildi.

“ESENLER BENİ KESMEZ”

Tuncer ise “Ben Esenler Belediye Başkanı olmak istemiyorum. Ekrem İmamoğlu İBB Başkanı olduysa ben bundan sonra İBB Başkanı olmak istiyorum. Aynı Bekri Mustafa'nın Sultanahmet'e imam olması gibi. Esenler falan kesmez artık beni. Ben İBB Başkan adayı olabilirim” diye konuştu.

Daha sonra teklifini sunan Tuncer Ümraniye Şehit Kaymakam Muhammed Fatih Safitürk Kültür Merkezi, Kiptaş'ın yaptığı Yeşil Vadi Spor Tesisi, Ümraniye Nikah Sarayı ve Kültür Merkezi, Ümraniye Belediyesi Makine İkmal Bakım Müdürlüğü binası olarak kullanılan parsellerin kamu hizmetinde kullanılmak üzere 10 yıl süre ile Ümraniye Belediyesi'ne bedelsiz olarak tahsisini istedi. Teklif, oy çokluğu ile gündeme alındı.

“23 NİSAN'DA GELSİN”

CHP Grup Sözcüsü Tarık Balyalı söz alarak “eşkıyalık” tartışmasına değindi ve şu ifadeleri kullandı:

* İBB elindeki kültür merkezleri, parkları meclisteki çoğunluğu kullanarak İBB'den alma anlayışı eşkıyalıktır. Ve Yavuz beyin yaptığı da tam olarak budur. Kişilerle ilgisi yok bir anlayıştan bahsediyoruz. Demek ki geçmiş dönemde ‘çok çalıştık' diyen ilçe belediyeleri aslında hiçbir şey yapmamış.

* Her şeyi İBB yapmış. Şimdi de İBB'nin imkanları ile yapılan yerleri ilçe belediyelerine almaya çalışıyorlar ama alamazlar. Ne hukuken alabilirler ne fiilen alabilirler. Bilgileri olsun” dedi. CHP'li İBB Meclis Üyesi Ali Haydar Kahraman da, “Yavuz bey çok istiyorsa 23 Nisan'da gelsin. Çok istiyorsa İBB başkanlığını, Ekrem Başkan ile konuşuruz o koltuğa oturur.

AKP grubunun tahsis taleplerine ironi olarak bir gündem teklifi önerisinde bulunan Kahraman; İBB binasının Fatih Belediyesi'ne, İETT binasının Beyoğlu Belediyesi'ne, İSKİ binasının Kağıthane Belediyesi'ne İGDAŞ'ın Eyüp Belediyesi'ne tahsisini talep etti.

“GAYRI CİDDİ, OYLATMIYORUM”

Meclisi yöneten 1. Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Ben bu teklifi oylatmıyorum gayrı ciddi buluyorum. Sorumlulukla hareket edelim” açıklaması yaptı.

Kahraman da “Gayrı ciddi olduğunu ben de biliyorum. Siz teklifleri öyle yaptığınız için böyle bir teklifte bulunuyorum. Almadığınız bir buralar kaldı onları da alın” karşılığını verdi.

Bunun üzerine CHP'li meclis üyeleri Nadir Günday, Fatoş Hamzalı, Umut Şenol ve Özgür Öz de AKP'li üye Yavuz Selim Tuncer'in 23 Nisan'da Başkanlık koltuğuna oturtulması için gündem teklifi sundu. Okul da, “Şova döndü artık. Bu bize gerçekten yakışmıyor” diye tepki gösterdi. Tekrar söz alan Tuncer de, “23 Nisan'da geleceğim o koltuğa oturacağım ve atmış olduğunuz havuz başında bekleyen işçilerin geri alınması talimatı vereceğim. En azından İstanbul halkı senede bir gün hizmet görmüş olur” dedi.