İBB Meclisi’nde Ayasofya gerginliği! ‘İstikametini kaybettiren anket sonuçları mı?’ dedi, mikrofonu kapandı

İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının ilk bileşiminde Ayasofya'nın ibadete açılması kararı gerginliğe neden oldu.

ERDOĞAN’IN SÖZLERİNİ HATIRLATTI

İYİ Parti Grup Başkanvekili İbrahim Özkan, konuyla ilgili yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 1 yıl önce Ayasofya'nın ibadete açılması ile ilgili yaptığı ‘Ben bir siyasi lider olarak bu oyuna gelecek kadar istikametimi kaybetmedim’ sözlerini hatırlatarak “1 yılda ne değişti? İstikametini kaybettiren anket sonuçları mı?” dedi.

MİKROFONU KAPATTI

Oturumu yöneten 1. Meclis Başkanvekili Zeynel Abidin Okul, “Böyle bir konuşmaya izin vermiyorum. Cumhurbaşkanı'na söz söyleyemezsiniz. Siyaset konuşuyorsunuz. Ayasofya'yı siyasi malzeme yapmayın” diyerek Özkan'ın mikrofonunu kapattı.

Bunun üzerine Özkan ve İyi Parti grubu oturumu terk etmek üzere ayağa kalktı. Bir süre bu şekilde tartışma devam etti. CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı söz alarak Okul'u eleştirdi. Subaşı “Mikrofonu kapatmak demokratik bir yöntem değil. Grup Başkanvekiline söz verin, vermezseniz ben mikrofonumu paylaşacağım” çıkışında bulundu.

“CUMHURBAŞKANI İLE İLGİLİ KONUŞTURMAM”

Okul da tartışmalar üzerine “Cumhurbaşkanımız ile ilgili burada konuşturmam. Ayasofya ile ilgili konuşacaksanız söz veririm” diyerek Özkan'ın mikrofonunu açtı.

Özkan da Fatih Sultan Mehmet ile Recep Tayyip Erdoğan arasında uzun bir tarih olduğunu, İstanbul'u İngiliz işgalinden kurtaranın da Atatürk olduğunu hatırlattı. Özkan “24 Temmuz yeniden fetih gibi lanse ediliyor. İslam AKP'nin tekelinde değil. Ben bir hafızım” dedi.

“SEVİN, MATEM TUTMA”

AKP Grup Başkanvekili Tevfik Göksu da söz alarak “Türkiye'de istikameti tartışılmayacak tek lider Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayasofya, mahkumdu, prangalanmıştı. O mahkumiyeti, prangayı Erdoğan kaldırdı. Hafızım diyorsun, Ayasofya açılmış sevin, matem tutma” diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Volkan Yılmaz da “Ayasofya ortak paydasında bile buluşamıyoruz. Fatih ne ise Atatürk de bizim için odur. Danıştay kararının Atatürk ile hesaplaşma gibi algı yaratılması çok tehlikeli” ifadelerini kullandı.

“AYASOFYA İBADETE DEĞİL SİYASETE AÇILDI”

CHP Grup Başkanvekili Doğan Subaşı da “Ayasofya zaten ibadete açıktı. Buradaki konuşmalardan görüyorum ki, alınan kararla Ayasofya ibadete değil, siyasete açıldı. 18 yıldır iktidardaydınız niye bugüne kadar açmadınız? Ayasofya insanlığın bize emanetidir, gözümüz gibi bakacağız. Ayasofya'yı siyasete alet etmeyin” diye konuştu.

“SİZ İSTERSENİZ SATARSINIZ”

Subaşı, meclis oturumu sırasında İBB'nin Fatih Sultan Mehmet tablosuna satın alması nedeniyle AKP grubu tarafından yöneltilen “israf” eleştirilerine de yanıt verdi.

Subaşı, “Bu parayı yandaşlara harcamadık bir büyüğümüzün tablosunu Türkiye'ye getirmek için harcadık. İsraf değildi. Durduğu yerde değeri artar. İsterseniz siz yeniden iktidar olursanız satarsınız” dedi.