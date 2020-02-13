İBB Meclisi’nde tartışma: Gidicisiniz

İBB Meclisi’nin CHP’li üyesi Doğan Tekel’in Meclis’te “Ben sümüklü FETÖ dediğim zaman ‘Muhterem Hoca efendiye nasıl böyle laf söylersiniz diye’ kıyameti kopartıyordunuz” sözleri Meclis’te tepki çekti.

AKP’li meclis üyelerine öneride bulunan Tekel, “Size bir önerim var ne olur bu sevdadan vazgeçin. Bugün FETÖ ile uğraşırsınız, yarın başka biriyle uğraşırsınız” dedi.

“GİDİCİ OLDUĞUNUZ YÜZDE YÜZ”

Konuşması AKP sıralarından tepki alan Doğan Tekel, “Gidici olduğunuz yüzde yüz. Bu devletin başına yeni FETÖ’ler yaratmayın” diyerek AKP’li meclis üyelerine çağrıda bulundu.