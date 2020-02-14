İBB önünde zam protestosu!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Saraçhane’deki başkanlık binası önünde bir araya gelen üniversite öğrencileri, “Krizin faturasını biz ödemeyeceğiz, ulaşım zammı geri çekilsin” pankartı açtı.

İBB’nin zam kararına tepki gösteren üniversite öğrencileri tarafından yapılan basın açıklamasında şöyle denildi:

* Ekrem İmamoğlu İBB Başkanlığı seçimleri öncesi ‘Her şey çok güzel olacak’ demişti.

* Şimdi adeta ‘Her şey çok zamlı olacak’ diyerek ulaşıma büyük zamlar uyguladı.

* İBB zamları ekonomik krize bağlasa da aslında büyük çoğunluğu yoksulluk sınırının altında yaşayan halkın sırtına büyük bir yük daha binmiş oldu.

* İBB siyasi iktidarın ekonomi politikalarını eleştirerek krizin faturasını yine emekçi, yoksul halka kesiyor.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

* Ulaşım zamlarını kabul etmiyoruz.

* Zamlar geri çekilene kadar mücadeleye devam edeceğiz.

* Zenginler İstanbul’un caddelerinde lüks araçlarıyla gezerken, bu şehrin yoksul genç işçileri, işsizleri, öğrencileri olarak ağzına kadar dolu otobüslerde, metrobüslerde oradan oraya koşturarak yaşamımızı kazanmaya çalışıyoruz.

* Bugün geçimini sağlayamayan milyonlarca ezilen, bu adaletsizliklere dayanamıyor, bazı arkadaşlarımız ise yaşamından vazgeçecek kadar sıkıştırılıyor.

* Krizin faturası en çok gençlere kesiliyor.