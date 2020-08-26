İBB, salgına karşı bisiklet ve yürüme kampanyası başlatıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler'in işbirliği ve Sağlıklı Şehirler Ortaklığı'nın (The Partnership for Healthy Cities) desteğiyle ulaşıma yönelik alternatif bir kampanyayı hayata geçirmeye hazırlanıyor.

COVID-19 sürecinde, İstanbul'daki sürdürülebilir ulaşım türlerinin kullanımını arttırmayı amaçlayan proje, aynı zamanda Creative Commons platformu aracılığıyla tüm dünyaya farklı dillerde bir yol haritası sunacak.

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COVID-19 sonrası normalleşme sürecinde, İstanbulluların bireysel motorlu araçların yerine bisiklet ve yürüme gibi aktif ulaşım türlerine yönlendirilmesi amaçlanıyor.

Bununla birlikte, İstanbulluların toplu taşımaya olan güvenini yeniden tesis etmek için yakın mesafelerde aktif ulaşımı düşünmeleri konusunda farkındalık yaratmayı hedefliyor. Kampanyaya ait tasarımlar kısa süre içerisinde çeşitli mecralarda görünür hale gelerek İstanbullular ile buluşacak.

KISA MESAFEDE ALTERNATİF ULAŞIM

İBB Ulaşım Daire Başkanı Utku Cihan, COVID-19 salgını sürecinde İstanbul'daki tüm toplu ulaşım araçlarında gereken hijyen ve mesafe önlemlerini aldıklarını belirterek “Ancak bu önemlerin daha verimli olabilmesi, İstanbulluların kısa mesafeli yolculuklarda tercih edebilecekleri alternatif ulaşım türleriyle farkındalıklarının artmasıyla mümkün olacak” dedi.

Proje ile ilgili konuşan WRI Türkiye Sürdürülebilir Şehirler Direktörü Dr. Güneş Cansız da amaçlarının COVID-19 salgınıyla birlikte özel araç kullanımına yönelen İstanbulluları, bisiklet ve yürüme gibi sağlıklı alternatiflere yönlendirmek olduğunu söyledi.