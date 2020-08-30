İBB, yılladır yapılmayan Beylikdüzü metrosu için bakanlığa başvurdu: Bize devredin!

Eski İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş; kapasitesinin çok üzerinde kullanılması nedeniyle aşırı yoğunluğun yaşandığı Beylikdüzü-Söğütlüçeşme metrobüs hattını rahatlatmak için 2012 yılında aynı güzergaha metro yapılması projesini gündeme getirmişti.

2015 yılında yapılan protokollerle bu kapsamda planlanan Yenikapı-İncirli Metro hattı ve İncirli-Sefaköy Metro hattının yapım işleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na devredildi. Sefaköy-Beylikdüzü arasındaki metro hattının yapım işi de İBB'ye bırakıldı. Ancak bugüne dek metro hatlarının yapımına hiç başlanamadı.

DAHA OLUMLU SONUÇ VERİR

İBB'nin yeni yönetimi görev başına geldiğinde yaptığı değerlendirmede, projelendirme çalışmaları süren Beylikdüzü-Sefaköy hattının uzatılarak Beylikdüzü-Sefaköy- İncirli olarak inşa edilmesinin İstanbul ulaşımı ve kamu kaynaklarının verimli kullanılması açısından daha olumlu sonuçlar vereceği kanaatine vardı.



ÖNEMLİ ÖLÇÜDE RAHATLATIR

Bunun üzerine İBB Raylı Sistemler Daire Başkanlığı, 13 Ağustos 2020 tarihinde Ulaştırma Bakanlığı'na başvurarak hattın uzatılması ve yapımının İBB'ye devredilmesi için protokol yapılmasını talep etti. Talep yazısında, hattın uzatılması ile İncirli'de 3 raylı sistem hattı ile entegrasyon sağlanabileceği ve bakanlığın üstlendiği İncirli-Yenikapı metro hattı yapılana dek Avrupa yakasının ulaşımının önemli ölçüde rahatlayacağı belirtildi.

2021’DE BAŞLANACAK

Beylikdüzü-Sefaköy-İncirli Metro hattının; yolculuk değerleri, fizibilite etüdü, işletmesel senaryolar doğrultusunda kesintisiz ve yolcu aktarması olmadan tek bir hat olarak işletilmenin uygun olacağı vurgulandı.

Bakanlığın da uygun görmesi halinde bu konuda 2015 tarihli protokole ek olarak yeni bir protokol yapılması talep edildi. İBB'den edinilen bilgiye göre talebin uygun görülmesi halinde İncirli-Sefaköy-Beylikdüzü hattı ve bu hattan Esenyurt'a bir bağlantı hattının yapımına 2021 yılında başlanması planlanıyor.