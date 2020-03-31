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İBB’nin bağış kampanyası için açtığı banka hesapları bloke edildi

İBB'nin salgın önlemleri kapsamında yardıma muhtaç vatandaşlara destek için başlattığı bağış kampanyası ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından İstanbul Valiliği, ilgili bankalara yazı göndererek hesapların bloke edilmesini istedi. Bağış kampanyası kapsamında açılan hesaplar donduruldu.

16:23 -
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İBB’nin bağış kampanyası için açtığı banka hesapları bloke edildi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzası ile 81 ilin valiliklerine, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na “yardım toplama” konulu yazı gönderildi.

Yazıda son günlerde bazı yerel yönetimler başta olmak üzere kurum, vakıf ve derneklerin 2860 sayılı Yardım Toplama Kanunu’nun açık hükümlerine rağmen herhangi bir izin almadan bazı hesapları ilan ederek yardım toplama faaliyetine giriştikleri belirtildi.

İBB’NİN HESAPLARI DONDURULDU

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesinin ardından İstanbul Valiliği, ilgili bankalara yazı göndererek İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin kampanya için açtığı hesapların bloke edilmesini istedi. Bağış kampanyası kapsamında açılan hesaplar donduruldu.

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banka İçişleri Bakanlığı istanbul
Son güncelleme: 16:41 31.03.2020
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