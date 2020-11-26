İBB’nin İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifi reddedildi

17 bin 395 taksinin bulunduğu İstanbul'a, 1000 adedi dönüşmek isteyen minibüs ve dolmuş olmak üzere toplam 6 bin yeni taksi kazandırılması önerisi üçüncü kez İBB Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin (UKOME) gündemi geldi.

Geçtiğimiz şubat ayında yönetmelik değişikliği ile üye sayısı belediyenin çoğunluğunu elinden alacak şekilde merkezi hükümet lehine değiştirilen UKOME'nin İstanbul Kongre Merkezi'nde 26 Kasım günü gerçekleştirilen toplantısına İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başkanlık etti.

İmamoğlu, dolmuş ve minibüsten taksiye dönüşmek isteyen 1000 taksi plakası teklifini ve 5 bin yeni taksi önerisini ayrı ayrı oya sundu. İki teklif de oy çokluğu ile reddedildi.

İmamoğlu, “Mesajlardan görüyorum talimat geldi. Bu talimat sürecini halkın vicdanına havale ediyorum” dedi. İmamoğlu oturuma 15 dakika ara vererek salondan ayrıldı. O sırada taksi talepleri reddedilen minibüs ve dolmuş şoförleri UKOME üyelerine tepki gösterdi.

İMAMOĞLU TWİTTER’DAN DA AÇIKLAMA YAPTI

UKOME’de İstanbul’a 6 bin yeni taksi teklifinin reddedilmesine İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Twitter’dan da tepki gösterdi.

İmamoğlu konuya ilişkin “İstanbul’un talebi olan yeni taksi sistemi, talimatlarla verdirilen oylarla UKOME’de reddedildi. Bu ret kararı teklifin tekrar gelmesine mani değil. 16 milyon İstanbullu'ya ve binlerce taksi sürücüsü esnafımıza verdiğimiz sözün takipçisiyiz. Doğru, er geç karşılığını bulur” dedi.

CANLI YAYINA İTİRAZ ETTİLER

Toplantının başında İBB tarafından canlı yayın yapılmasına UKOME'de çoğunlukta olan hükümetin temsilcileri, memur üyelerin ses ve görüntülerinin yayınlanmasına rızası olmadığını belirterek canlı yayın konusunda oylama yapılmasını istedi. Aksi taktirde yasal haklarını kullanacaklarını söylediler.

İmamoğlu, oylama talebini kabul etmeyerek, “Burada kurumsal olarak bulunmaktan, bu şeffaf ortamdan rahatsız olan varsa kurumları bize yazsın değerlendirelim. Kişisel olarak rahatsız olan varsa da toplantıyı terk edebilir. UKOME'yi biz İBB olarak koordine ediyoruz. Konu UKOME'nin gündemini ilgilendirmediği için gündeme almıyorum” dedi.

YENİ TAKSİ TEKLİFİ TARTIŞILDI

Gündemin en önemli maddesi yeni taksi plakası önerisi oldu. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Orhan Demir, öneri ile ilgili sunum yaptı. Demir, İstanbul'da 17 bin 395 taksi bulunduğunu ve bu sayının 30 yıldır nüfusun 2.5 kat artmasına rağmen sabit kaldığını söyledi.

Oylama öncesinde söz alan İstanbul Taksiciler Odası Başkanı Eyüp Aksu, yeni taksi önerisini “ekmeğimizle oynuyorsunuz” diyerek eleştirdi.

İTÜ'yü hazırlattıkları raporun İstanbul'da yeni taksiye ihtiyaç olmadığını ortaya koyduğunu savunan Aksu, “10 yılda taksi müşteri sayısı artmamış. Siz raylı sistemi iki katına çıkacağınızı söylediniz. Raylı sistem artarsa zaten bizim taksi sektörünün işi azalacak. Pandemi nedeniyle müşteri sayısı düştü. Taksiciler can derdinde. Duraklarda boş bekliyorlar ama biz taksi sayısının arttırılmasını konuşuyoruz” dedi.

Demir de “Pandemi öncesinde şubatta sabah 8-9 arasında taksi çağrılarının yüzde 33, akşam saatlerinde yüzde 34'ü karşılanmış. Yani çağrıların yüzde 60'ı karşılanamıyor. Pandemi nedeniyle müşteri azalınca çağrı cevaplama oranı tabi ki arttı” dedi.

BAKANLIK YETKİLİLERİ: MEVCUT SİSTEM REHABİLİTE EDİLSİN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul 1. Bölge müdürlüğü temsilcisi, mevcut taksi sisteminin rehabilite edilmesini isteyerek “Teklifte güncel verilere dayalı bir çalışma yok. 17 bin 395 taksi yeterli. Teklifi uygun bulmuyoruz” dedi.

DLH Marmaray İstanbul Bölge Müdürü Doç. Dr. Nurdan Apaydın, bakanlığın ve belediyenin raylı sistem yatırımları ile taksi ihtiyacının düşeceğini söyleyerek “ Önümüzdeki 4-5 yıl içinde İstanbul'un taksi ihtiyacının artamayacağı görülüyor” dedi.

Apaydın, yeni taksiler ile trafik yükü arttırılmadan önce mevcut taksi sisteminin rehabilite edilip İBB tarafından bir orkestra gibi yönetilmesi gerektiğini söyledi.