İBB’nin TÜGVA’dan geri aldığı yurtta kira krizi çıktı

Ekrem İmamoğlu, İBB Başkanı olarak göreve gelir gelmez AKP döneminde bazı dernek ve vakıflarla yapılan protokolleri feshederek binaları geri almıştı.

Yüksek İstişare Kurulu’nda Bilal Erdoğan ve İBB Meclisi AKP Grup Başkanvekili Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bulunduğu TÜGVA da bu vakıflardan biriydi.

2015’te İBB ile yapılan protokol kapsamında Sarıyer Maslak’taki bir bina da yurt binası olarak bu vakfa tahsis edilmişti. Geri alınan bina, İBB Meclisi’nin 16 Temmuz tarihli meclis oturumunda gündeme geldi.

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ: ACİLEN YURT BİNASINA İHTİYAÇ VAR

Konuya ilişkin hazırlanan komisyon raporunda, İstanbul Üniversitesi (İÜ) Rektörlüğü’nün deprem nedeniyle hasar gören binalar yüzünden acilen yurt binası ihtiyacı olduğu ve bu binanın yurt olarak kullanılabilmesi için ortak hizmet protokolü yapılmasını istediği aktarıldı.

İBB tarafından yapılan incelemede, SMC Yönetim Danışmanlık Şirketi’ne ait olan binanın 2015 yılında kira sözleşmesi ile 5+5 yıllığına İBB tarafından kiralandığı bildirildi.

Binanın, aynı yıl TÜGVA’ya, imzalanan ortak hizmet protokolü kapsamında yurt binası olarak verildiği aktarıldı. Şimdi İÜ ile protokol yapılması konusunda karar alınması için konu meclise havale edildi. İlgili komisyon tarafından talep uygun bulundu.

CHP, GERİ ÇEKİLMESİNİ İSTEDİ

Raporun oylama öncesinde CHP’li Hukuk Komisyonu Üyesi Mithat Çelik, kira sözleşmesindeki sorun nedeniyle dosyanın komisyona geri çekilmesini istedi. Ancak AKP’nin çoğunlukta olduğu komisyon dosyayı geri çekmedi ve karar oy çokluğu ile geçti.

KİRA SÖZLEŞMESİ FESH EDİLDİ, BİNA KALMADI

Mithat Çelik, konuyla ilgili SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, teklif meclise sevk edildikten sonra mülk sahibi olan SMC Yönetim ve Danışmanlık Şirketi’nin 31 Mart 2020’de kira sözleşmesini feshettiğini öğrendiklerini ve ortada yurt olacak bir bina kalmadığı için kararın yok hükmünde olduğunu söyledi.

Çelik “Şimdi meclis kararına istinaden İBB aynı şirketle veya başka bir şirketle kira sözleşmesi imzalayarak protokol kapsamında İÜ’ye yurt tahsis edebilir. İÜ’nün istediği yurt binası artık İBB ile ilgisi kalmadığı için dosyayı geri çekmek istedik. Ama AKP kabul etmedi” dedi.