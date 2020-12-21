İBB’yi haksız bulan Sayıştay 9 yıl önce aynı uygulamaları onaylamıştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi öğrenci başına yılık toplam 3200 lira eğitim yardımında bulunmaya başlamış, bir yılda 117 binden fazla çocuğa ücretsiz nakdi yardım yapmıştı. Sayıştay, 2019 Yılı İBB Denetim Raporu'nda üniversite öğrencilerine eğitim bursu ve ihtiyaç sahibi vatandaşlar için gerçekleştirilen Halk Süt uygulamasını mevzuata aykırı buldu.

SAYIŞTAY 2010'DA BURS VE ÜCRETSİZ SÜTÜ ONAYLAMIŞTI

Oysa belediyelerin öğrencilere nakdi yardım ve halka ücretsiz süt dağıtabileceğini Sayıştay 9 yıl önce onaylamıştı.

2009 – 2019 yılları arasında iki dönem İzmir Bergama Belediye Başkanlığı yapan Mehmet Gönenç, “2011 yılında hazırladığımız Sosyal Yardım Yönetmeliği kapsamındaki hizmetler arasında öğrencilere ve öğrenci ailelerine burs dahil eğitim yardımı ve ücretsiz okul sütü de vardı. Bunu Sayıştay'a göndermiştik. Sayıştay inceledi ve onayladı. Sayıştay'ın onayından sonra yönetmeliği belediye meclisinden geçirdik. Böylece hem öğrencilerimize sosyal yardımlarımızı yıllarca yaptık, hem de İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ardından Bergama Belediyesi olarak Tire Süt Kooperatifi'nden aldığımız sütleri halkımıza ücretsiz dağıttık” dedi.

SAYIŞTAY RAPORU HUKUKİ DEĞİL SİYASİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili raporun siyasi olduğunu iddia eden Gönenç, “Sayıştay da yüksek yargı organları Danıştay, Yargıtay gibi bir mahkeme. Bütün kurumlar ve diğer yargı organları gibi Sayıştay da bağımsızlığını yitirdi ve siyasallaştı. Sayıştay'ın siyasi erkin isteği doğrultusunda siyasi karar aldığı görülüyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin icraatlarıyla ilgili denetim rapor hukuki değil. CHP'li belediyelerin yaptığı halkçı uygulamaları, toplumun özellikle dezavantajlı kesimlerinde sempati uyandırabilecek sosyal yardımları kesmeye çalışıyorlar. Bunun başka bir anlamı yok” diye konuştu.

İŞTE SAYIŞTAY'IN 9 YIL ÖNCE ONAYLADIĞI O KARARLAR

Gönenç'in hatırlattığı onay kararı Sayıştay Daireler Kurulu'nun 2 Şubat 2011 tarihli toplantısında alınmıştı. Sayıştay Başkanlığı bu kararı 4 Şubat 2011 tarih ve 14979 sayılı yazısı ile İçişleri Bakanlığı'na bildirdi. Bakanlık da Bergama Belediyesi'ne tebliğ etti. Uygun görülen Bergama Belediyesi Sosyal Yardım Yönetmeliği'nin ilgili maddelerinde şu ifadeler yer alıyor:

MADDE 5 :

(2) Yardımlar, nakdi ve ayni olabileceği gibi kısmen nakdi ve kısmen ayni de yapılabilir. Nakdi yardım yapılması gerekiyorsa bunun gerekçelendirilmesi gerekmektedir.

(4) Yardımlar devamlı, belirli aralıklarla veya bir defada yapılabilir.

MADDE 6

f) İçme sütü yardımı: İlçemizde bulunan anaokulu ve ilköğretim okulu tüm öğrencilerine öğretim süresince yapılan pastörize süt yardımıdır.

g) Kırtasiye yardımı: İhtiyaç sahibi öğrencilere yapılacak yardım, defter, kitap, araç-gereç, çanta ve kırtasiyeden oluşur.

h) Sosyal yardım: İhtiyaç sahibi olan ilköğretim, lise, önlisans, lisans, yüksek lisans öğrencilerine veya ailelerine; kırtasiye, giyim, gıda, yakacak, barınma, ulaşım giderleri ile okudukları bölümlerin öğrenim katkı paylarını ödeme güçlüğü içinde olanlara eğitim dönemi içinde verilen birleştirilmiş sosyal yardımdır.

İMAMOĞLU: HİZMETLERİMİZ DEVAM EDECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Twitter sayfasından dün şu açıklamayı yapmıştı: “Sayıştay, 0 – 4 yaş çocuklu annelere sağladığımız ücretsiz ulaşımı, 115 bin çocuğa dağıttığımız ücretsiz sütü ve üniversitelilere sağladığımız eğitim desteğini mevzuata aykırı buldu. Üstün kamu yararı bulunan tüm hizmetlerimiz devam edecek. Anneler, çocuklar, gençler müsterih olsun.”