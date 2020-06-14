İçişleri Bakanlığı: Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne iki ay önce soruşturma açıldı

Gazeteci Akif Beki, Karar gazetesindeki köşe yazısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun “Bursa Büyükşehir Belediyesi’yle ilgili soruşturma ne oldu? Neden hâlâ açılmadı, ne zaman açılacak?” sorusunu gündeme getirdi. Kılıçdaroğlu’nun, CHP'li belediyelere sürekli müfettiş görevlendirilirken, AKP'li belediye hakkında soruşturma açılıp açılmadığını merak ettiğini kaydetti.

MÜFETTİŞ SORUŞTURMASI SÜRÜYOR

İçişleri Bakan Yardımcısı ve Bakanlık Sözcüsü İsmail Çataklı, iddialara ilişkin şu açıklamayı yaptı: Bahse konu iddialara ilişkin olarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun onayı ile 14 Nisan 2020'de yani iki ay önce soruşturma açılmıştır. Mülkiye müfettişi soruşturmasını halen sürdürmektedir. Belediyelerle ilgili herhangi bir ihbar, başvuru ve şikayet olması durumunda, belediyenin siyasi parti aidiyetine bakılmaksızın gerekli inceleme, araştırma ve soruşturmalar yapılmaktadır.

ŞAİBELİ İMAR İDDİASI

Akif Beki, köşe yazısında, şu iddialar yer almıştı: Nilüfer Belediye Meclisi, 2017'de yargı kararına dayanarak plan değişikliğini iptal etmiş. Ona rağmen Central Balat'la ilgili alınan Bursa Büyükşehir Meclis kararları, idare mahkemelerince beş kez daha bozulmuş. Fakat önceki durdurma kararlarına rağmen inşaat devam etmiş. Büyükşehir, yıkım ve para cezası kararları alıp uygulamak yerine, sıkışınca topu Nilüfer Belediyesine atmış. Yapı AVM niteliğinde değilmiş, ruhsat verme yetkisi ilçe belediyesindeymiş gibi gösterilerek…