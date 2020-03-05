İdlib şehitleri son yolculuklarına uğurlandı

HABER: Evren DEMİRDAŞ – Selami AYDIN

Suriye'nin İdlib kentinde Bahar Kalkanı harekâtı kapsamında rejim güçlerinin saldırısı sonucunda 6 asker yaralanmış 2 askerde şehit düşmüştü. Şehitlerden biri olan Elazığ'lı Piyade Uzman Onbaşı Ragip Soylu Coşkun için öğle saatlerinde merkez Mevlana Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Denizlili şehit İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman için de müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’ne cenaze töreni düzenlendi.

ELAZIĞ'DA HÜZÜN HAKİMDİ

Elazığlı şehit Ragip Soylu Coşkun’un babası Ahmet Coşkun sağlık görevlileri eşliğinde tekerli sandalyeyle cenaze törenine getirildi. Törene Elazığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, AKP Elazığ Milletvekilleri Tolga Ağar, Zülfü Demirbağ, siyasi parti temsilcileri ve askeri erkan katıldı. Törende sık sık “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları atıldı.

Düzenlenen törenin ardından şehit Piyade Onbaşı Ragip Soylu Coşkun'un cenazesi Baskil ilçesinin Karaali Köyü'ne defnedildi.

ONBİNLER UĞURLADI

Denizli'de İstihkam Uzman Onbaşı Armağan Akman son yolculuğuna uğurlamaya 10 binin üzerinde kişi katıldı. Şehit Armağan Akman için askeri tören düzenlendi. Müftü Ahmet Hulusi Efendi Camii’nde Denizli Müftüsü Mehmet Aşık’ın kaldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı olanarak askeri araca bindirildi. Üniversite Caddesi boyunca süren kortej yürüyüşüne vatandaşlar da eşlik etti. “Şehitler ölmez vatan bölünmez” sloganları eşliğinde ambulansa alınan şehidin naaşı Şehitlik’te defnedilmek üzere Asri Mezarlığa götürüldü.

“DOYA DOYA ÖPEMEDİM”

Cenaze töreni sırasında şehit Armağan Akman’ın ailesine teselli etmek mümkün olmadı. Anne Armağan Akman oğlunun tabutunu okşayarak; “Doya doya öpemedim” diye ağladı.

İLGİLİ HABER Denizli'de şehide veda: Güle güle git oğlum

Akman’ın cenaze törenine Denizli Valisi Hasan Karahan, CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Denizli Miletvekili Gülizar Biçer Karaca, AKP Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Başkan Yardımcısı Emin Haluk Ayhan, Ekonomi eski Bakanı Nihat Zeybekci, CHP 24. Dönem İstanbul Milletvekili Umut Oran, milletvekilleri, belediye başkanları katıldı.