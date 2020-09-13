‘İhanet-19 virüsü var kanlarında’ sözüne tepki: Elazığlıların kanında Atatürkçülük var

AKP Elazığ Milletvekili Zülfü Demirbağ, Elazığlıların deprem ve corona virüsü salgınında yaşadıkları sorunları dile getirmek için Twitter'da açılan ‘SahipsizElazığ’ kampanyasına karşı tepki çeken ifadeler kullandı. Demirbağ’ın ”Gitsin kan tahlilini yapsınlar. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında” sözlerine CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol sert bir yanıt verdi.

BAK ZÜLFÜ BEY…

Erol, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

* Zülfü Bey'i muhatap almak istemezdim ama Elazığlılar adına cevap vermem lazım.

* Bak Zülfü Bey, Elazığlılar'ın kanında Atatürkçülük, milliyetçilik, devletçilik ve gönül adamlığı vardır.

* Önemli olan milletvekili olmak değil; Elazığ'a layık adam gibi adam olmaktır.

DEMİRBAĞ NE DEDİ?

Demirbağ’ın tepki çeken sözleri şöyle:

* Türkiye’nin tabii ki sahibi var. Türkiye'nin sahibi Allah'tan sonra Tayyip Erdoğan var, biz varız. Haşa biz demek dahi utanıyorum sahibi Allah'dır, Tayyip Erdoğan'dır, devlettir. Devlet adına da payımıza düştüğü kadar da bizlerin Elazığ'ın sahibi. ‘Elazığ'ın sahibi yok’ diyenlerin sahibi yok.

Gitsin kan tahlilini yapsınlar. Bu kadar da olmaz ne demek sahibi yok. Gaflette bulunmuş boşa gelmiş, ben ona saygı duyuyorum. Ama bu kampanyayı başlatanlar bilinçli olarak, kalkıp da sırf muhalefet olsun diye bu kampanyayı başlatanları da araştırın.

* Kan tahlili yapmak lazım bunlara. Covid-19 değil ihanet-19 virüsü var bunların kanında.

BİR AÇIKLAMA DAHA

Demirbağ, daha sonra yaptığı açıklamada ise televizyon programında söylemiş olduğu açıklamanın çarpıtıldığını öne sürdü. Demirbağ, “Benim o sözlerim o kampanyayı beğenenlere değil o kampanyayı açanlaradır. Herkes beğenmekte serbesttir ancak bu kampanyayı sosyal medyada yürütenlerin derdi Elazığ değil AKP ve Tayyip Erdoğan karşıtlığıdır. Kaldı ki o kişilerin birçoğu da Elazığ'da oturmamaktadır” diye kendini savundu.