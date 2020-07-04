İhraç edilen 12 bin 200 KHK’lı devlete dönüyor

15 Temmuz hain darbe girişimi sonrası kamuda çalışan yaklaşık 133 bin kişi kanun hükmünde kararnameyle (KHK) ihraç edildi. Onlardan 126 bin 300'ü, görevlerine dönmek için Olağanüstü Hal (OHAL) İşlemlerine İnceleme Komisyonu'na başvurdu. Başvuranlardan 108 bininin dosyası incelendi ve 12 bin 200 kişinin görevlerine dönmelerinin yolu açıldı.

490 BİN ADET EVRAK

Salih Tanrıkulu başkanlığında kurulan Olağanüstü Hal İşlemlerini İnceleme Komisyonu, OHAL kapsamında doğrudan KHK hükümleri ile oluşturulan kamu görevinden çıkarma, yurt dışı öğrencilikle ilişiğin kesilmesi, emekli personelin rütbelerinin alınması ve kapatılan kurum ve kuruluşlara ilişkin başvuruları değerlendirip karara bağlıyor. Komisyon bünyesinde 80'i raportör (hakim, uzman, müfettiş) olmak üzere toplam 250 personel görev yapıyor. Yetkililer, başvurulara ilişkin 20'den fazla kurum ve kuruluştan sağlanan bilgilerin sisteme kaydedildiğini söyledi. Kurumlardan gelen personel dosyaları, mahkeme dosyaları ve eski başvurularla birlikte toplam 490 bin evrakın tasnif, kayıt ve arşivleme işlemi tamamlandı.

18 BİN 100 DOSYA KALDI

3 Temmuz 2020 itibarıyla komisyona yapılan başvuru sayısının 126 bin 300'ü bulduğunu belirten yetkililer, “22 Aralık 2017 tarihinden itibaren karar verme süreci başlamıştı. Komisyon tarafından 108 bin 200 adet dosya sonuçlandırıldı. Bunlardan 12 bin 200'ü hakkında lehlerine karar verilirken, 96 bin başvuru ise reddedildi. Elimizde kalan 18 bin 100 dosya ile ilgili incelemelerimiz de devam ediyor. Pandemi sürecinde de çalışmalar yaptık” dedi. Kabul kararlarının 60'ının kapatılan (dernek, vakıf, öğrenci yurdu, televizyon kanalı, gazete) kuruluşların açılmasına ilişkin olduğunu belirten yetkililer, şunları söyledi:

DAVA DA AÇABİLİRLER

“Komisyonun karar vermeye başladığı tarihten itibaren 30 ayda toplam başvuruların yüzde 85'i hakkında karar verildi. Komisyon ayrıca, 3 bin 500 dosya için ön inceleme kararı aldı. Komisyon kararları tebliğ edilmek üzere kişilerin en son görev yaptığı kurumlara teslim ediliyor. Tebligat işlemi bu kurumlar tarafından yapılıyor. Komisyon kararlarına karşı, kararın tebliğinden itibaren 60 gün içinde ilgilinin en son görev yaptığı kurum veya kuruluş aleyhine iptal davası açılabilecektir.”