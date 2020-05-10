İki ay para kazanamadılar, bu yıl aidat ödemesinler

Corona virüsü salgını nedeniyle iki aydır kapalı olan ve yarın yeniden açılacak olan berber, kuaför ve güzellik salonları için aidat muafiyeti getirilmesi istendi.

CHP Bursa Milletvekili Erkan Aydın, 108 bin işletmenin meslek odalarına ödemek zorunda oldukları aidatların bir seferliğine mahsus alınmaması yönünde kanun teklifi hazırlayarak TBMM Başkanlığı‘na verdi. Teklif, bu iş yerlerinin 2020 yılı boyunca aidat ödememesini içeriyor.

Erkan Aydın, “Dükkanlar açıldığında kira ve kredi borçları kendilerini bekliyor. Esnafa kanuni kolaylıklar zaruridir. Bir seferliğe mahsus olmak üzere 2020 yılı aidatlarından muaf tutulmaları gerekiyor” dedi.