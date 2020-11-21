İki belediye başkanı coronaya yakalandı

Hatay’ın MHP’li Belen Belediye Başkanı İbrahim Gül, corona virüsüne yakalandı.

Sosyal medya üzerinden açıklama yapan Gül, “Dün gece yaptırmış olduğum Covid-19 testim ‘Pozitif' çıkmıştır. Çok şükür genel durumum iyi. Kendimi iyi hissediyorum. Hekimlerimizin tavsiyeleri doğrultusunda tedavi sürecimi evde geçiriyorum. Rabbim tüm hastalarımıza şifa versin. Kıymetli dostlarım kurallara uyalım. Unutmayalım ki, Temizlik, maske ve mesafe hepimizi sağlığı için çok önemli” dedi.

Balıkesir’in CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, ailesi ile birlikte corona virüse yakalandı.

“ÜÇÜNCÜ TESTİM POZİTİF ÇIKTI”

Balıkesir’in CHP’li Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler de sosyal medyadan yaptığı açıklamada, coronaya yakalandığını belirterek şunları söyledi;

*Pazartesi günü ailemle birlikte yaptırdığımız Covid-19 testinde eşim ve çocuklarımın sonuçları pozitif, benim test sonucum ise negatif çıkmıştı.

*Çarşamba günü tekrar yaptırdığım testte de sonucum negatif çıkmıştı. Bir haftadır ailem haricinde başka yerde tek başıma kendimi izole etmeme ragmen Cuma günü 3. kez yaptırdığım son Covid-19 test sonucum Pozitif çıktı.

*Genel sağlık durumum iyi ve kendimi kapsamlı olarak izole etmiş durumdayım. Lütfen, Maske-Mesafe-Hijyen kurallarına uyarak tedbirlerimizi alalım. En kısa sürede sağlıklı günlerde buluşmak dileğiyle. Hepinize sevgi ve saygılarımı sunuyorum.