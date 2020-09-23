Tam 11 kişi 20 puan verilerek elendi

Geriye kalan 11 kişinin tamamı 20 puan alarak elendi. CHP 26. Dönem İstanbul Milletvekili, akademisyen Mehmet Bekaroğlu, “Bu bir skandal! Bu sınavı yapanlar bilim insanı olamaz! Bunlar emek hırsızı” dedi. Elenen adaylar arasında mezuniyet puanı 100 olan bir kişinin de 20 puan ile elenmesi tartışma konusu oldu.

Enerji Sistemleri Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı'na başvuran Emre Veral, benzer durumun bu programda da yaşandığını savundu. 51 kişilik listede sadece 20 kişinin 60 puan olan bilim sınavı sınırını aştığını belirten Veral, “Diğer tüm adaylar barajın altında bırakıldı. 60 puan bilim sınavı baraj sınırını aşan 20 kişinin içerisinde en düşük puan 86 iken, diğer 31 kişinin içerisindeki en yüksek not 51 ile benim. Ne tesadüf ki geri kalan hiç kimse 51-86 arasında puan alamamış. Alınacak 20 kişi belirlenmiş” dedi.