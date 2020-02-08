İkinci çığa iş makineleri neden oldu iddiası

Van'ın Bahçesaray ilçesinde ilk çığ felaketindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Yaşanan ikinci çığ felaketinde ise 36 kişi yaşamını yitirmiş, 84 kişi de yaralanmıştı. Kayıp itfaiye eri için arama çalışmaları ise yeniden başlatıldı.

“UZMAN KİŞİLER ARAMA KURTARMA YAPMALI”

Çığda arama kurtarma yapacak olan kişilerin uzman olması gerektiğini vurgulayan Dağcılar Federasyonu eski Başkanı Alaattin Karaca, “Çığın bitki örtüsü olmayan, engebeli, dağlık, eğimli arazilerde, vadi yamaçlarında çeşitli nedenlerle tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç veya dış basıncın etkisi ile başlayan bir hareket sonucu yamaçtan aşağıya doğru, karın hızla kaymasıdır.

Çığın oluşmasına, karın yüzeyine yapılacak baskı, ses, titreşimler, deprem ve rüzgârın yamaç yüzeyine baskı yapması da çığı oluşturur. Kurtarma çalışmalarında olay yerine giden uzman ekip operasyonla ilgili organizasyonu çok iyi yapmalı ve olay yerinde her konuda hâkimiyet kurmalıdır. Bu uygulama arama kurtarmada temel kuraldır” diye konuştu.

“BİRİNCİ ÇIĞ DÜŞMESİNDEN SONRA İKİNCİ ÇIĞ OLMA İHTİMALİ YÜKSEK”

Karaca, “Bir bölgede çığ düşmüş ise ikinci çığın düşme olasılığı çok fazladır” diyen Karaca, şunları söyledi; “Bu nedenle çığda arama kurtarma tekniklerine göre görev bölümü yapılarak ikinci bir çığ düşme riskine karşı risk taşımayan alanlara gözlemciler konulmalı, bölgede karda meydana gelen en küçük hareketlerde çalışılanlar uyarılmalıdır. Önceden belirlenmiş ve işaretlenmiş olan, kaçış yollarından çalışanlar tahliye edilmelidir” dedi.

“ARAÇLARIN SESİ VE TİTREŞİMLERİ NEDEN OLMUŞ OLABİLİR”

Bilimsel olarak titreşim ve sesin çığın oluşumunda bir etken olduğunu belirten Karaca, “Van’da yaşanan çığ olayında ise, organizasyonda bir yetersizlik yani ortama hakim olunamama durumu oldu sanırım. Alanda birçok sivil halk vardı. Bu konularda çok hassas ve yardımsever halkımızı bir şekilde o alandan çıkarmak gerekiyordu. Yani güvenlik önlemleri alınmalıydı.

Burada yaşanan ikinci çığ olayına, alanda çalışan araçlarında yaydığı titreşimler veya seslerde neden olmuş olabilir. Çığ olaylarında arama kurtarma işinde dağcılar kullanılmalı. Avrupa'da birçok ülkede arama kurtarma birimleri belli branşlarda uzmanlaşmış. Bizde de böyle olmalı.

Çığda arama kurtarma çalışması yapacak kişiler tam donanımlı ve tam bilgili olmalı. Bizim ülkemizde arama kurtarma birimleri her şeyi yapıyor. Benim Federasyon Başkanı olduğum zamanda çığda Arama Kurtarma Eğitimleri verirdik. Diğer arama kurtarma birimleri eski adıyla Sivil Savunma ile ortak çalışmalar yapardık ama şimdi veriliyor mu bilmiyorum” ifadelerini kullandı.

CHP HEYETİ BAHÇESARAY'DA

Türkiye'yi yasa boğan çığ felaketlerinin ardından bölgeye giden CHP milletvekilleri; Burhanettin Bulut, Tekin Bingöl, Ali Şeker, Hasan Baltacı ve Suzan Şahin incelemeleri tamamladı. Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, detaylı bir inceleme yaptıklarını belirterek, “Olayın meydana geldiği yol mimli bir yol. Burada hemen hemen her yıl çığ düşüyor. Bunun için tedbirler alınmalı” dedi.

“ÇIĞI ENGELLEYEMEYİZ AMA ÖNLEM ALABİLİRİZ”

Bölgede yaklaşık 8 yıl önce bir tünel yapıldığını dile getiren Bulut, tünelin yeteri kadar uzun olmadığını ve uzatılması gerektiğini söyledi. Bulut; “Çünkü her zaman bu bölgede çığ düşüyor. En büyük eksiklik bu. Yani yarın bir çığ tehlikesi daha yaşanabilir” diye konuştu.

Yaptıkları inceleme, ilk yaşanan çığ olayının ardından kurtarma çalışmalarına bölgedeki bütün halkın çağrıldığını belirten Bulut, “O anda çığ olsaydı daha büyük bir facia yaşanabilirdi. İkinci gün AFAD bölgede güvenlik önlemleri almış. Halkı alandan çıkartmış” ifadelerini kullandı.

“İŞ MAKİNELERİ ÇIĞA NEDEN OLDU!”

Kurtarma çalışmaları devam ederken yaşanan ikinci çığ düşmesine bölgeye giden iş makinelerinin neden olduğunu kaydeden Bulut, şöyle konuştu; “Bölgede vatandaşlarla görüşmelerimizde ikinci çığa çalışma yapan iş makinalarının neden olduğunu söylediler. Profesyonel çalışmalar üçüncü günde yapılmış. Bölgeye gelen AFAD ve askeri kurtarma timleri çalışmalar yapmış ve bölgeye kimseyi almamışlar” diye konuştu.

Çığın altında kalan ve yaralı olarak kurtarılan AFAD İl Müdürü Osman Uçar’da, arama yaparken iş makinesinin yol açtığını ve tam o anda çığın oluştuğunu dile getirmişti.”