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İkiz kızlarıyla limon protestosu

Depolardaki binlerce ton limonun çürümeye terk edildiğini söyleyen CHP’li vekil Başarır “Durumu kınıyoruz. Üreticiler perişan halde” dedi.

Deniz AYHAN
06:00 -
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İkiz kızlarıyla limon protestosu

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'deki limon üreticilerinin sorunlarına dikkat çekmek için ikiz kızları Simla ve Simay ile limonlu protesto eylemi yaptı.

Başarır, Mersin'deki limon üreticilerinin depolarındaki binlerce ton limonun çürümeye terk edildiğini belirterek, “Limon üreticilerimiz perişan halde, ama ilk seçimde üreticilerimiz de AKP iktidarını limon gibi sıkacak. Üreticilerimizin limon fiyatları düşerken, vatandaş limonun kilosunu 10-15 TL'ye alıyor. Üreticilerimiz adeta kaderlerine terk edilmiş durumda'' diye konuştu.

Son güncelleme: 02:16 16.05.2020
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