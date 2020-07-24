İlhan Cihaner kimdir? İlhan Cihaner nereli ve kaç yaşında?

CHP Genel Başkanlığı’na adaylığını açıklayan İlhan Cihaner'in siyasi kariyeri hakkındaki bilgileri yazımızda sizler için derledik. İşte CHP kongresinde aday olacak olan İlhan Cihaner kimdir sorusunun cevabı ve detaylar…

İLHAN CİHANER KİMDİR?

23 Şubat 1968'de Kars'ta doğdu. Baba adı İsmail Hakkı, anne adı Zeynep'tir. Hukukçu, Cumhuriyet Savcısı; Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Gazi Üniversitesi Kamu Hukuku Siyaset ve Sosyal Bilimler Bölümünde yüksek lisans yaptı.

Reyhanlı, İdil, Çamlıdere Cumhuriyet Savcısı; Vezirköprü, Alaşehir, Erzincan Cumhuriyet Başsavcısı; Adana Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaptı. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında Parti Meclisi Üyeliğine seçildi. 24. Dönemde Denizli Milletvekili seçildi.

Cihaner, evli ve 1 çocuk babasıdır.

İlhan Cihaner, eski cumhuriyet başsavcısı, Cumhuriyet Halk Partisi eski milletvekili. 2012, 2014 ve 2016'da yapılan CHP kurultaylarında parti meclisi üyeliğine seçilmiş olup, halen bu görevi yürütmektedir.