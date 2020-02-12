İmam Hatip Lisesinin dibine AVM planı mahkemeden döndü

Kadıköy Acıbadem Caddesi üzerinde bulunan 11 bin 534 metrekarelik arazinin yarısında Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Ahmet Sani Gezici Lisesi bulunuyordu. Arazinin geri kalan kısmı ise boştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla okullar 2014’te yıkılmış, araziye 2015 yılında Kadıköy Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi yapılmıştı. Mülkiyeti Şerifoğlu Zelkif Gezici Vakfı’na ait olan okul arazisi için 2016 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı da yeni imar planı hazırlamıştı.

CHP’Lİ MECLİS ÜYELERİ DAVA AÇTI

Mülkiyet sahibinin talebi ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın görüşü doğrultusunda parselin 7 bin 700 metrekaresi “mesleki ve teknik öğretim alanı (imam hatip)”, 2 bin 537 metrekaresi “konut+ticaret”, bin 297 metrekaresi de dini tesis alanı olarak düzenledi. Böylece imam hatip lisenin bitişiğindeki boş kısım konut, AVM ve cami yapılacak şekilde düzenlendi.

Dönemin CHP’li İBB Meclis Üyeleri Hakkı Sağlam, Hüseyin Sağ, İsa Öztürk ve Özgür Aydın, planın iptali için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na dava açtı. İstanbul 2. İdare Mahkemesi 22 Mayıs 2019 tarihinde iptal talebini reddetti. Eski meclis üyeleri de davayı istinafa taşıdı.

İSTİNAF KARARI BOZDU

İstanbul Bölge İdare Mahkemesi 4. İdare Dava Dairesi, istinaf talebini kabul ederek, İstanbul 2. İdare Mahkemesi’nin ret kararının kaldırılmasına ve dava konusu planların iptaline 7 Ocak 2020 tarihinde oybirliği ile karar verdi.

“MEVZUATA AYKIRI”

Kararda, imar planlarının ileriye yönelik ihtiyaçların da karşılanması amacıyla bir vizyon içinde yapılması gerektiğine dikkat çekilerek, günlük olaylara göre plan yapımının yanlış olduğu, sadece parsel sahiplerinin talebi doğrultusunda plan yapımının mevzuata aykırı olduğu vurgulandı. Bu şekilde parsel sahiplerinin hepsinin kendi parselleri için aynı talepte bulunabileceğine işaret edildi.

Mahkeme kararında, Bu şekilde plan yapılması ile bölgede sosyal donatı alanı kalmayacağı vurgulanarak “Bu durumda kamu yararından uzaklaşılarak planlama ve şehircilik ilkelerine aykırı olacak şekilde yapılan ve mevzuata aykırı olduğu açık olan dava konusu imar planlarının iptali gerekmekte olup aksi yöndeki mahkeme kararında hukuka uyarlık görülmemiştir” denildi.

Kararda ayrıca, alanın bir kısmına verilen “konut ve ticaret” fonksiyonu ile yapı ve nüfus yoğunluğunun arttırıldığı, artan nüfusa hizmet edecek yeterli donatının planlanmadığı da tespit edildi.