İmamoğlu: Birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi bize demokrasi ayarı veremez

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde düzenlenen Hacı Bektaş Veli Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri’ne katılmak için geldiği ilçede, basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

“HACIBEKTAŞ'TA BULUNMAKTAN ONUR DUYUYORUM”

Hacı Bektaş Veli'yi, vefatının 749'ncu yılı nedeniyle anmak için ilçede bulunduklarını belirten İmamoğlu şunları söyledi:

*Anadolu'nun maneviyatı en yüksek noktalarından birisi. Ben hep şöyle söylerim; Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli bu toprakların huzuru, vicdanı, ahlakı, adaleti simgeleyen değerleri.

*Felsefeleri, yüzyıllardır yaşıyor ve değerini yükselterek yaşıyor. Bence yine yüzyıllar boyu yaşayacak. Yaklaşık 900 yıl önce bize emanet ettikleri söylemler hala çok geçerli; insanlık adına çok değerli.

*Burasının hak ettiği yere kavuşması için teknik iş birliğini en üst seviyede yapmak arzusundayız. Hacıbektaş Belediyemizle bunu gerçekleştiriyoruz, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz.

*İnşallah buranın gerçek anlamda bir inanç merkezi, bir kültür merkezi, bir aydınlanma merkezi olarak süreci devam edecektir diye düşünüyorum. Burada bulunmaktan da büyük onur duyuyorum. Beni çok etkileyen, dünyaya mal olması gereken bir merkez.

BİDEN’İN AÇIKLAMALARINA TEPKİ

İmamoğlu, gazetecilerin ABD Başkan adayı Joe Biden'in Türkiye'yle ilgili tepki çeken sözlerine yönelik sorusuna da yanıt verdi. İmamoğlu şunları dedi;

*ABD'nin başkan adayının, Türkiye'ye bir demokrasi ayarı verme cümleleri kabul edilemez. Bu, hepimizin şiddetle kınayacağı, reddedeceği bir durumdur.

*Az önce söylediğim gibi; 750 yıldır burada yaşayan bu derinlikte, Hacı Bektaş-ı Veli'nin içinde demokrasi vardır, özgürlük vardır, barış vardır. Yani bize birkaç yüzyıllık bir ülkenin siyasisi, demokrasi ayarı veremez.

“O DEVİR BİTTİ”

*‘Tam bağımsız Türkiye' ve ‘Özgürlük, bağımsızlık benim karakterimdir' diyen anlayışın bir ferdiyiz. Bu manada hele hele içeriden, dışarıdan demokrasiye ayar verme çabaları artık tutmaz, o devir bitti.

*Bu ülkenin yaşayanları, bu güzel milletimiz, gerektiğinde gereken sonucu ortaya koyar; koymuştur da. Geçen yıla baktığınızda görürsünüz. Ama dünyada ama yurt içinde bir avuç insanın ayar verme çabasının bittiği bir dönemi yaşıyoruz.

*Kınıyoruz. Türkiyemiz çok güzel. Demokrasi ve Cumhuriyet sevdalısıdır 83 milyon insanımız.

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