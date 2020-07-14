İmamoğlu: Kötü sürprizlere rağmen başarılı işler yaptık

3 aylık salgın arası nedeniyle nisan ayında sunulması gereken İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 2019 faaliyet raporu, İBB Meclisi'nin temmuz ayı oturumlarının ikinci bileşiminde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından sunuldu.

Sadece 2019 yılını değil Haziran 2020'ye kadar olan dönemin de faaliyetlerini özetlemek istediğini söyleyen İmamoğlu “Zaten 2019 yılının ilk yarısında başka bir yönetim ve yönetim anlayışı vardı. Şimdi başka bir yönetim anlayışı var. 1 yıllık almanak çıkardık, 23 Haziran'da sunum yaptık. Hepinize kitapçık gönderildi. Bence keyif alacağınız ‘çok değerli işler yapıldı' dedirtecek işler yaptığımızı düşünüyorum. Bazen siyasi prangalar söyletmez ama buradaki çoğu insanın vicdanının o yönde davrandığını düşünüyorum. Birçok zorluğa ve beklenmedik kötü sürprizlere rağmen İstanbul halkına birçok alanda başarılı işlere imza attık” dedi.

“İLK YILIMIZA CORONA DAMGASINI VURDU”

“Birinci yılımıza, ne yazık ki dünyanın her kentinde olduğu gibi corona virüsü krizi damgasını vurdu” diyen İmamoğlu, tüm insanlığı tehdit eden salgından İBB'nin hizmetlerinin ve gelirlerinin olumsuz şekilde etkilediğini belirtti.

Salgına karşı İBB'nin kentte aldığı önlemleri sıralayan İmamoğlu, “Yaşadığımız finansal zorluklara rağmen, Covid 19 sürecinde halkımızın ihtiyaçları doğrultusunda, adil bir İstanbul yaratmak ve fırsat eşitliği sağlamak adına sosyal yardımlarımızı ve yatırımlarımızı artırdık. Kent yoksulluğu ile mücadeleyi asli görevimiz haline getirdik. Öncelikle, sosyal yardım bütçemizi, sizlerin onayınızla tam 4 kart artırdık” diye konuştu.

860 BİN AİLEYE SOSYAL YARDIM

İmamoğlu, salgın sürecinde toplamda 860 bin aileye sosyal yardım desteği verildiğini, 560 bin aileye gıda yardım kolisi dağıtıldığını, 40 bin aileye alışveriş kart desteği sunulduğunu, 75 bin aileye nakit, 185 bin aileye alışveriş kart desteği vermeye düzenli şekilde devam edildiğini anlattı.

“Askıda Fatura” uygulamasıyla 180 bin ihtiyaç sahibi ailenin su ve doğalgaz faturasının hayırseverler tarafından ödenmesine aracılık edildiğini kaydetti. Suda yüzde 46'ya kadar indirim yapıldığını ifade eden İmamoğlu, salgın nedeniyle çalışmaya ara vermiş iş yerlerinin su faturalarını 3 ay ertelendiğini hatırlattı.

30 BİN ÖĞRENCİYE YARDIM

İmamoğlu, 30 bin üniversiteliye yıllık 3 bin 200 TL nakit eğitim desteği verdiklerini belirterek yapılan hizmetleri şöyle anlattı:

* 50 liraya indirdiğimiz aylık öğrenci kartı uygulamasını, liseyi bitirip üniversite sınavını kazanamamış öğrencileri de kapsayacak şekilde genişlettik. Öğretmenler için uyguladığımız indirimli ulaşım hakkını ‘ücretli öğretmenleri' de kapsayacak şekilde genişlettik. Beyoğlu ve Örnektepe yurt inşaatını tamamladık, hizmete açıyoruz. Çatalca Ekoloji Gençlik ve Bilim Köyü Projesini tamamladık.

İmamoğlu, 115 bin çocuğa her ay süt dağıttıklarını, “150 mahalleye 150 kreş” sloganıyla yapımı başlatılan kreşlerin 15'inde eğitimin başlamak üzere olduğunu, yıl sonuna kadar 45 kreş açmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kurulan İstihdam Ofisleri aracılığı ile özel sektörde 3 bin 833 kişiye iş imkanı sağlandığını kaydeden İmamoğlu, İBB kariyer sitesi üzerinden 4.500 kişiye kurumda istihdam olanağı sağladıklarını ifade etti.

METRO HATLARI YENİDEN BAŞLATTI

İş başı yaptıkları andan itibaren bir yandan tasarruf tedbirlerini uygularken bir yandan da yeni finansman arayışlarına başladıklarını anlatan İmamoğlu, “Çabalarımız sonuç verdi ve her türlü engellemeye rağmen metro inşaatlarında çok büyük bir hamle başlattık” dedi. AKP döneminde yapımı durdurulan Ümraniye – Ataşehir – Göztepe Metro Hattı, Çekmeköy – Sancaktepe – Sultanbeyli Metro Hattı, Kaynarca – Pendik – Tuzla Metro Hattı, Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Metro Hattı ve Dudullu – Bostancı Metro Hattı inşaatlarının yeniden başlatıldığını söyledi.

HATLAR AÇILIYOR

İmamoğlu, Eminönü – Alibeyköy Tramvay ve Mahmutbey – Mecidiyeköy Metro Hattı'nın 2020 yılında, Rumeli Hisarüstü – Aşiyan Metro Hattı, Dudullu – Bostancı Metro Hattı, Ataköy – İkitelli Metro Hattının ilk kısmının da 2021 yılında hizmete açılacağını duyurdu.

İmamoğlu, 2 yılı aşkın bir süredir tümden durmuş olan 9 metro hattında inşaatların yeniden başlatılmış olduğunu, Kirazlı – Halkalı Metrosu ile Mahmutbey – Bahçeşehir – Esenyurt Metro hatları için kaynak bulma çalışmalarının da sürdüğünü söyledi.

3 BÜYÜK TEHDİT

İstanbul'un karşı karşıya olduğu 3 büyük tehdide karşı yoğun şekilde çalıştıklarını vurgulan İmamoğlu, “Her birimizin, siyasi görüşümüz ve hedefimiz ne olursa olsun bu üç alanda omuz omuza çalışmamız gerek. Çünkü, bu üç alan sadece İstanbul'un değil, tüm Türkiye'nin güvenliğini sarsacak milli alanlardır. Birinci büyük tehdit deprem, ikincisi mülteciler, üçüncüsü Kanal İstanbul” diye konuştu.

ADALAR'DAKİ ELEKTRİKLİ ARAÇLAR

İmamoğlu, Adalar'daki atlı faytonların kaldırıldığını hatırlatarak geçici olarak alınan elektrikli araçlarla ilgili yaşanan izin krizi ile ilgili de açıklama yaptı. İmamoğlu konuyu tekrar valiliğe sunduklarını ve araçların bir iki gün içinde çalışmaya başlamasını beklediklerini söyledi.

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