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İmamoğlu: Savunmamızı pazartesi günü müfettişe teslim edeceğiz

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanlığı tarafından bağış kampanyası nedeniyle başlatılan soruşturma ile ilgili açıklama yaptı. Yardım toplama kanununa aykırı olduğu iddiasıyla soruşturmanın başlatıldığını belirten İmamoğlu, “ Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz” dedi.

15:52 -
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İmamoğlu: Savunmamızı pazartesi günü müfettişe teslim edeceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, corona virüsü salgınında mağdur olan dar gelirli vatandaşlar için açılan yardım kampanyası nedeniyle, İçişleri Bakanlığı tarafından İBB hakkında açılan soruşturmayla ilgili açıklama yaptı.

İmamoğlu “Gündemde olan bağış kampanyamızı araştırmak için Büyükşehir Belediyemize müfettiş geldi.  Yardım toplama kanununa aykırı olduğu iddiasıyla bir süreç başlatıldı” dedi.

“PAZARTESİ TESLİM EDECEĞİZ”

Kendilerinden bilgi ve belge istendiğini aktaran İmamoğlu şunları söyledi:

* Burada, yardım toplama işlemine dair aykırılık iddiaları üzerine araştırmayı, ön incelemeyi yapacaklar. Elbette, bu süreçten sonra bir karar verilecek.

* Biz, yasal bağış topladığımıza dair düşüncemizde netiz. Belgeleri ile savunmamızı Pazartesi günü ilgili müfettişe teslim edeceğiz.

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Son güncelleme: 15:54 17.04.2020
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